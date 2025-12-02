Turismo. El Museo El Cabildo será escenario de la presentación del Anuario 2025

Noticias de Jujuy

El Museo El Cabildo será escenario de la presentación del Anuario 2025

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy invita a la comunidad a la presentación oficial del Anuario 2025, un documento que recopila los hitos, iniciativas y acciones desarrolladas durante el año en materia de promoción cultural y turística en la provincia.

Durante esta presentación se darán a conocer los proyectos, campañas y eventos que marcaron la gestión 2025, así como las perspectivas y propuestas que orientarán el trabajo futuro en beneficio de la cultura local y la industria turística provincial.

La iniciativa reafirma el compromiso del ministerio con la difusión del patrimonio cultural jujeño y el posicionamiento de Jujuy como destino turístico de relevancia regional.

La entrada es libre y la comunidad está invitada a participar de esta jornada que celebra los logros y desafíos compartidos en la promoción de la identidad cultural y turística de la provincia.

