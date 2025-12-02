Yungas fortalece su estrategia turística: municipios alinean prioridades para la temporada 2026

El Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, encabezó este martes un nuevo encuentro del Consejo Provincial de Turismo (Coprotur) de la región Yungas, realizado en Libertador General San Martín. También participó el secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, junto a representantes de los municipios turísticos de la zona.

Durante la jornada, los equipos locales trabajaron de manera conjunta en las prioridades, desafíos y estrategias de cara a la nueva temporada turística. La directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, destacó que el encuentro permitió “abordar diferentes temáticas y necesidades en cuanto al desarrollo turístico, y trabajar en estrategias para la nueva temporada”, además de actualizar la situación de cada municipio.

Van Balen Blanken subrayó que el espacio también fue “una oportunidad para conocer el avance que tienen algunos municipios en sus planificaciones estratégicas, programas de sostenibilidad y los acuerdos que están llevando adelante con el sector privado”, poniendo en valor la articulación regional como eje para un turismo sostenible y competitivo.

El encuentro incluyó una revisión de líneas de acción vinculadas a infraestructura, promoción, fortalecimiento institucional y articulación público-privada. El Coprotur prevé nuevos encuentros en las próximas semanas para consolidar un plan regional que acompañe el desarrollo de la temporada de verano 2026.