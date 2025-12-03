El vicegobernador Alberto Bernis recibió a la nueva conducción de APL Jujuy

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, recibió en su despacho a los integrantes de la nueva comisión directiva de APL Jujuy (Asociación del Personal Legislativo), recientemente electa. Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados a la agenda gremial y a las acciones previstas en beneficio de los trabajadores legislativos, además de presentar los lineamientos de trabajo para 2026.

Tras la reunión, la secretaria general electa, Alicia Mamani, agradeció el recibimiento y destacó el diálogo positivo mantenido con el vicegobernador. Fuimos a plantearle algunas cuestiones que consideramos importantes, como el decreto del gobernador sobre la recategorización, que nos confirmó que sí se va a concretar. También hablamos sobre las viviendas para los afiliados, que están contempladas dentro del Presupuesto 2026, y coordinamos algunas acciones para la próxima reunión que habían quedado pendientes durante la campaña, explicó.

Mamani valoró la predisposición del vicegobernador y remarcó que la nueva comisión tiene como objetivo sumar a todos los compañeros legislativos para que acompañen la gestión, porque todo lo que se logre en beneficio será para todos.

Finalmente, anticipó que habrá un nuevo encuentro con Bernis una vez que la comisión asuma formalmente sus funciones. Estamos definiendo la fecha de asunción conforme a los plazos legales; a partir de allí volveremos a reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados, señaló.