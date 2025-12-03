Importante festejo por el 56 aniversario del barrio Kennedy

En el marco del aniversario del barrio, distintas áreas del Municipio de San Salvador de Jujuy participaron de un encuentro con la comunidad para reforzar el compromiso de trabajo conjunto y acompañamiento a las iniciativas vecinales.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, felicitó a los vecinos por un nuevo año de vida institucional y destacó la importancia de continuar articulando acciones. “Ponemos a disposición cada uno de los programas de nuestras áreas. En el caso de la Secretaría de Planificación y Ambiente, contamos con herramientas como el Presupuesto Participativo y el programa de Participación Popular, mediante el cual los vecinos pueden cancelar deudas o tasas a través de trabajos en beneficio del barrio”, explicó.

A continuación, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó su satisfacción por acompañar la celebración y reconoció la labor de la comisión organizadora. “Es una ocasión muy especial. Es muy positivo que exista una comisión que genere un canal de diálogo con el municipio y que integre a distintas áreas. Trabajaremos fuertemente con el área de Deportes para jóvenes y adultos. Conozco este barrio, viví aquí cuando me recibí, y quiero aportar todo lo que pueda desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Para el verano estamos planificando una colonia de vacaciones y esperamos que este diálogo con los vecinos siga fortaleciéndose”, señaló.

Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, agradeció la presencia de autoridades, miembros de la comisión organizadora y vecinos. “Es muy grato ver el acompañamiento de la comunidad en este aniversario. Desde el municipio queremos trabajar con ustedes y coordinar actividades a través de los programas destinados a mejorar el barrio”, afirmó.

Finalmente, la presidenta del Centro Vecinal, Silvana Ponce, agradeció la confianza de los vecinos para llevar adelante la gestión. “Estamos con toda la energía que nos legaron, porque este barrio tiene una gran historia que comenzó con un programa de ayuda mutua y esfuerzo propio, donde los vecinos construyeron su propio barrio. Estamos muy orgullosos de ese legado. Además, en este barrio siempre hubo un fuerte espíritu comunitario, que queremos seguir fortaleciendo”, expresó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/1JF-vsUn4to