IVUJ: el jueves 4 de diciembre será el Sorteo Público de Viviendas en San Antonio

Con transmisión en vivo vía internet, este jueves 4 de diciembre desde las 10h., el IVUJ realizará el Sorteo de Orden de Prelación de la operatoria para demanda libre “Viviendas en San Antonio”, participan 229 postulantes y se podrá ver a través youtube.com/@IVUJVivienda. Las viviendas ya están construidas en la localidad de San Antonio.

En esta instancia del Sorteo de Orden de Prelación, los/las postulantes inscriptos/as y adheridos/as en la operatoria mencionada, obtendrán un número de orden de prelación para que sus legajos sean evaluados y determinar su aptitud para ser o no adjudicatario/a, debiendo cumplir con requisitos específicos, los cuales están disponibles en el sitio web oficial ivuj.gob.ar

Ya se puede consultar el listado de postulantes

Para consultar el Listado de Postulantes Adheridos/as al Sorteo de “Viviendas en San Antonio”, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) explicó que las personas interesadas podrán ingresar a ivuj.gob.ar, en el botón web “Viviendas en San Antonio”, o en la sección “Publicaciones Oficiales” y elegir «Listados según programas», allí deberán consultar y descargar el listado mencionado.