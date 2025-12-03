La Expoturismo 2025 de la Escuela Municipal fue un gran éxito

Con una destacada participación de la comunidad, estudiantes de la Escuela Municipal Marina Vilte llevaron adelante la quinta edición de su exposición anual, desplegada tanto en la institución educativa como en el cercano Multiespacio El Alto. La muestra permitió visibilizar las competencias desarrolladas en las orientaciones de Turismo, Comunicación y Emprendedurismo del nivel medio, y reunió a una multitud de vecinos, familias y público en general, superando ampliamente las expectativas.

Durante la exposición, el alumnado de los terceros, cuartos y quintos años, exhibió presentaciones que abarcan desde maquetas de los sitios turísticos, promociones de marketing y comidas regionales a través de modelos de microemprendimientos gastronómicos gestionados por los propios estudiantes. Además, la jornada incluyó una Velada Artística, con grupos musicales y de danzas integradas por alumnos de nivel inicial y de los dos primeros años del secundario.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, comentó, “esta escuela que nació como un proyecto municipal con una vocación orientada hacia el turismo hoy nos genera esta Expo Turística para mostrar a los vecinos, a los padres que nos confiaron a sus hijos y a la comunidad en general, qué es lo que brindamos en cuanto a la formación y orientación hacia el turismo que les damos a los chicos y chicas del secundario de nuestra Escuela Municipal Marina Vilte”.

“Hoy tenemos más ofertas y distintas formaciones que abordamos pero la orientación es eminentemente turística teniendo en cuenta que San Salvador de Jujuy y la provincia de Jujuy constituyen un foco de turismo muy importante para el Norte argentino”, esgrimió Altea.

La directora general de Educación, Erica García, destacó el rol del cuerpo docente en la formación del alumnado y expresó, “es un momento muy satisfactorio como cierre de año porque se expone lo que con tanto esfuerzo han trabajado durante el año en base a lugares que recorrieron en viajes que hicieron, y hacen una apuesta en común de todos los circuitos turísticos que son reales; muestran arte, comida; es una puesta en común muy hermosa en la que siempre nos acompaña toda la comunidad de Alto Comedero y muchos invitados especiales”.

La directora del Nivel Scuendario la Escuela Municipal, Ana Rosa Barro, extendió sus agradecimientos y destacó el rol de las profesoras coordinadoras que resultó crucial para que el evento sea un éxito, “estoy agradecida por el acompañamiento que nos ha permitido ver este trabajo tan espectacular”.

La acompañante de coordinación de los quintos años, profesora Romina Castañares, dijo en referencia al patio gastronómico que gestionaron sus alumnos, “fue un proceso arduo de mucho trabajo y los chicos de 5° año están presentando sus proyectos de emprendimientos gastronómicos en turismo inclusivo; durante el año tuvieron talleres de manipulación de alimentos y talleres del sistema Braile ya que consideramos que el turismo tiene que llegar a todas las personas”, y agregó, “nuestro lema es que se aborde todo y abordar las riquezas culturales de nuestra provincia, por lo que conseguimos materia prima de cada región y ellos pudieron sintetizar los conocimientos en una comida rápida pero a la vez saludable”.

La acompañante de coordinación de los 4° años, profesora Alejandra Echeñique, resaltó, “la Expoturismo cada año supera las expectativas, no solamente del público en general sino de los propios alumnos, cuerpo docente y de la Dirección de Educación”, y añadió, “es un trabajo que se realiza todos los años en la institución respondiendo a una propuesta y proyecto de trabajo que nos permite disfrutar de nuestros paisajes jujeños a través de un recorrido que tiene que ver con la gastronomía, la cultura, el arte y la historia”.

La acompañante de Coordinación de los 3° años profesora Rita Villalba, se refirió al trabajo realizado por el alumnado bajo su supervisión, “los de tercer año hicieron presentación de folletos y maquetas de lugares históricos -como las iglesias- de la provincia de Jujuy; este año la temática estuvo dividida en las cuatro regiones entonces tienen divididos los edificios históricos de las cuatro regiones, lo que se complementa con lo que vienen trabajando durante todo el año; llevan a la práctica lo que aprendieron en la teoría”.

Por último, Martín Salazar, alumno de 3°B, Turno Tarde, de la Escuela Marina Vilte, se refirió a su primera experiencia en Expoturismo, “este evento consiste en una exposición que nosotros mismos armamos de acuerdo al tema que nos toca; a nosotros nos tocó el tema Yungas y la Iglesia, así que nos organizamos en equipo y realizamos una maqueta de la Iglesia Nuestra Señora de San María, cuyas fiestas abarcan desde el 6 al 15 de septiembre, emplazada en la plaza central fundada en 1917 en honor a San Martín, nuestro héroe de la Independencia argentina”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/yE3_59h5TgA