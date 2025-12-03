La Municipalidad dispone cortes y desvíos de tránsito por la realización de la Cena Blanca

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, informó a la comunidad que, con motivo de la tradicional Cena Blanca que tendrá lugar este viernes 5 en Ciudad Cultural, se implementará un importante operativo de ordenamiento vial. Las medidas comenzarán a regir a partir de las 18 horas, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Con el fin de garantizar la seguridad de los egresados y acompañantes, así como el normal desarrollo del evento, se dispusieron cierres temporales de circulación en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Desde las 18:00, las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido, circulando por las siguientes arterias:

Santibáñez – Cmdte. Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Av. de las Carrozas – Av. Bolivia – Av. Córdoba – recorrido habitual.

Los asistentes contarán con espacios designados para estacionar en:

Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín (margen derecho)

Av. Bolivia

Taxis radiollamada:

Curupaití y Aconcagua

Transporte urbano de pasajeros:

Sobre Av. de las Carrozas en toda su extensión

Este servicio se restablecerá desde las 05:00 del sábado 6 de diciembre, partiendo nuevamente desde Ciudad Cultural.

La Dirección de Tránsito y Transporte solicita a los padres y conductores que trasladarán a los egresados evitar utilizar como punto de encuentro las instalaciones del ANSES o sus inmediaciones, debido a la gran afluencia de peatones y vehículos que podría generar riesgos de accidentes. En su lugar, se recomienda emplear como punto de encuentro la Ciudad de las Artes, donde habrá mayor fluidez y seguridad.

Finalmente, se ruega a toda la ciudadanía prestar atención a la cartelería instalada y seguir las instrucciones del personal municipal destinado al operativo. Estas medidas buscan garantizar una celebración ordenada y segura para todos los participantes de esta esperada fiesta estudiantil.