Municipio refuerza acciones de prevención y testeo en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una importante jornada de sensibilización, prevención y promoción de la salud en el Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Chijra. Durante la actividad, equipos de salud realizaron testeos rápidos de VIH, brindaron información a los vecinos y distribuyeron profilácticos, reforzando el compromiso municipal con la prevención y el acceso a detección temprana.

La directora de Medicina Preventiva y Salud, Itatí Gloss, destacó la importancia de estar presentes en la comunidad durante esta fecha, “queríamos estar presentes como municipalidad en este tema tan importante, que es el Día Mundial en Respuesta al VIH, invitar a la comunidad a que se acerque, que se informe, sobre todo, ese es el camino que queremos seguir. En el edificio que tenemos en calle Oscar Orías, funciona la dirección, también brindamos información y se pueden hacer el testeo, es muy importante que se informen y que conozcan. Sabemos que, si uno a tiempo conoce, puede prevenir”.

A su vez, Cecilia Buljubasich, bioquímica y referente del CEPAT N° 14 de la Municipalidad, recordó el compromiso asumido por el municipio mediante acuerdos internacionales, no tenemos que olvidarnos que el municipio y muchos municipios han firmado un convenio, que es la Declaración de París, que entre tantas cosas, lo que se trata de hacer es una acción conjunta en respuesta al VIH, para tratar de que esta epidemia se limite y podamos hablar en algún momento de que bajaron los números”.

Buljubasich remarcó que la Municipalidad trabaja de manera constante en la promoción de la salud y en la realización de testeos accesibles a la población, “permanentemente, de lunes a viernes, de 8 a 12 hs, estamos en calle Oscar Orías, en la Dirección de Medicina Preventiva, haciendo promoción, prevención. Quien tenga dudas, se acerca, y básicamente hacemos testeos toda la mañana. Quiero aclarar, dichos testeos son gratuitos, voluntarios y confidenciales. Así que invitamos a la población, todo el año estamos testeando, pero hoy en especial aquí, en el CPV de Chijra, que se acerquen, que aprovechen la oportunidad, porque la única manera de saber qué condición tenemos ante el virus de VIH es testeando”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/u20kgqGbfu8