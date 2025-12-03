TREN SOLAR . Agentes de viaje de Uruguay vivieron la experiencia del Tren Solar por la Quebrada

El Tren Solar recibió a representantes del sector turístico de Uruguay en un fam tour que combinó paisaje, cultura y sostenibilidad.

El Tren Solar de la Quebrada recibió a un grupo de agentes y agencias de viaje de Uruguay en un Fam Tour diseñado para conectar a los profesionales del turismo con la esencia de un destino único: la Quebrada de Humahuaca a bordo del Tren Solar.

Fue una jornada que combinó naturaleza, cultura, innovación y el compromiso de Jujuy con un modelo de turismo sostenible que ya se vive, se disfruta y se comparte.

Desde el inicio del viaje, el silencio del tren —alimentado por energía solar— marcó el ritmo de una experiencia diferente. Sin ruidos ni emisiones, el recorrido entre Volcán y Tilcara se convirtió en una invitación a mirar, escuchar y sentir el territorio. Los visitantes destacaron la sensación de viajar sin dejar huella ambiental, pero sí dejando una presencia significativa en el intercambio con las comunidades locales.

La parada en Tumbaya fue uno de los momentos más valorados. Allí, los agentes pudieron conocer de primera mano el trabajo artesanal, la gastronomía regional y los paisajes que hacen de esta localidad un punto clave del corredor cultural y turístico de la Quebrada. La comunidad abrió sus puertas con la hospitalidad que la caracteriza, compartiendo historias, sabores y saberes que forman parte del ADN jujeño.

Durante todo el trayecto, el equipo del Tren Solar presentó el modelo de turismo sostenible que impulsa Jujuy: movilidad limpia, impacto ambiental mínimo, fortalecimiento de comunidades y una propuesta que reconfigura la manera de explorar un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Este encuentro permitió que los profesionales del turismo uruguayo vivieran la experiencia tal como lo hará cualquier viajero, con la posibilidad de transmitirla luego a miles de turistas.

El cierre en la estación de Purmamarca consolidó el objetivo del fam tour: generar alianzas, abrir oportunidades de trabajo conjunto y posicionar a la provincia como un destino estratégico en Sudamérica. Los agentes expresaron su entusiasmo por incluir el Tren Solar en sus programas, resaltando su diferencial: un viaje donde la sustentabilidad no es un discurso, sino una vivencia tangible.

El Tren Solar sigue así construyendo puentes entre territorios, culturas y personas, impulsando un turismo con propósito, consciente y de calidad. Y este encuentro con Uruguay es apenas el comienzo de una ruta que continuará creciendo.