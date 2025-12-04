4.000 jujeños recibieron atención médica articulada por el Ministerio de Salud y la Casa de Jujuy en Córdoba

La Delegación Córdoba del Ministerio de Salud, dependiente de la Casa de Jujuy en esa provincia, atendió a 4.000 pacientes en lo que va del año, lo que se constituye en un hito de gestión enfocada en garantizar cobertura médica y acompañamiento a estudiantes y residentes jujeños en tierras mediterráneas.

Este esfuerzo compartido permitió el acceso a cobertura gratuita en múltiples especialidades, tales como medicina general, fisioterapia, odontología, psicología y fonoaudiología a jujeños que no cuentan con obra social.

Por otra parte, el paciente 4.000 no solo patentiza el compromiso del Ministerio de Salud con el bienestar de los jujeños, sino también reafirma la importancia de espacios como la Casa de Jujuy en Córdoba que integra salud, cultura, educación y acompañamiento social en una articulación permanente.

Asimismo, la representación jujeña en dicha provincia ratifica la vocación de seguir trabajando para ampliar, mejorar y sostener este nexo de contención entre Jujuy y Córdoba.