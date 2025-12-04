Articulación. Exitosa capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La instancia destinada a agentes de INPROJUY permitió fortalecer herramientas en cumplimiento de estándares internacionales.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó adelante una nueva instancia de capacitación institucional orientada al fortalecimiento de los procesos de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), de acuerdo a requerimientos de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La actividad se desarrolló en modalidad online y estuvo a cargo del Dr. Maximiliano N. Montani, abogado especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y actual Coordinador de Sistemas y PLA en IAFAS.

Participaron de la jornada agentes de INPROJUY – Sede Central, como así también personal de las delegaciones del interior en San Pedro y Libertador General San Martín, quienes se conectaron para seguir la instancia formativa.

El objetivo principal fue brindar una capacitación clara, precisa y aplicada sobre los aspectos fundamentales de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente orientada al personal del organismo regulador de loterías de Jujuy.

El contenido abordado se estructuró conforme a las normativas vigentes de la UIF, la Ley 25.246, estándares internacionales y prácticas propias del sector de juegos de azar.

El temario incluyó, entre otros ejes:

• Conceptos generales de PLA/FT

• Etapas del proceso de lavado de activos

• Actores involucrados y responsabilidades

• Métodos y tipologías más frecuentes en el sector

INPROJUY reafirma su compromiso con la capacitación continua de su personal y con el fortalecimiento de políticas institucionales que garanticen transparencia, integridad y cumplimiento normativo en todas sus operaciones.