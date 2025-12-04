Cultura. Llega la 6ª Feria de Fin de Año del Mercado Artesanal

Del 9 al 22 de diciembre, la Plaza España se transforma en un espacio de encuentro donde artesanos locales comparten su trabajo con la comunidad a través de exposición, venta y entretenimiento en vivo.

La 6ª Feria de Fin de Año del Mercado Artesanal de Jujuy abre sus puertas en la Plaza España (Independencia entre Gorriti y Sarmiento) para que puedas encontrar productos hechos por manos jujeñas. Desde cerámica hasta textiles, pasando por objetos decorativos y artículos diversos, cada propuesta refleja la creatividad local.

El horario es flexible para que te acerques cuando quieras: de lunes a viernes de 10 a 21 horas y sábados y domingos de 10 a 22 horas. Además de recorrer los stands, vas a poder disfrutar de espectáculos en vivo todos los días de 19 a 22 horas, transformando cada visita en una experiencia completa.

Es una buena oportunidad para apoyar a los emprendedores locales y encontrar regalos únicos para cerrar el año.