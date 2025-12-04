Gestión. Jujuy presente en el Encuentro Nacional de Educación Agropecuaria

La jornada abordó el fortalecimiento de la educación técnica agropecuaria y su vinculación con el desarrollo productivo y científico-tecnológico del país.

La Provincia de Jujuy estuvo presente en el Encuentro Nacional de Educación Agropecuaria, realizado el 3 de diciembre en la Bolsa de Cereales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento fue convocado por la Secretaría de Educación de la Nación, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La ministra de Educación, Miriam Serrano, encabezó la delegación provincial, acompañada por la directora de Educación Técnico Profesional (DETP), María Eugenia Torramorel; Jaime Carrizo, integrante del equipo técnico de la DETP; y las directoras Beatriz Carolina Tambo (Escuela Provincial Agrotécnica N.º 8 de Abra Pampa) y Rosa Liliana Tapia (Escuela Provincial Agrotécnica N.º 4 “Nelly Arrieta” de Ledesma).

Durante la jornada se desarrollaron conferencias y conversatorios enfocados en el fortalecimiento de la educación técnica agropecuaria y su vinculación con el desarrollo productivo y científico-tecnológico del país.

La ministra Serrano participó activamente de una mesa de trabajo junto a otros ministros de Educación y Producción/Agro, autoridades nacionales, legisladores, organismos internacionales y representantes de instituciones educativas, en la que se abordaron dos ejes centrales:

• Analizar la vinculación entre las escuelas agrotécnicas, el sector productivo, comunitario y tecnológico, así como los desafíos para impulsar el desarrollo regional.

• Construir estrategias federales articuladas entre educación, producción y actores del sector agropecuario.

Entre los resultados esperados de este espacio de diálogo se destacaron la definición de estrategias políticas interministeriales e interprovinciales, el planteo de acciones prioritarias para 2026–2027, nuevos compromisos de cooperación entre educación, producción y organizaciones, y la elaboración de una agenda conjunta de trabajo.

El encuentro incluyó exposiciones de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, del INTA y otros organismos internacionales.

De esta manera la provincia de Jujuy reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la educación técnico profesional, la formación vinculada al desarrollo productivo y la construcción de políticas educativas orientadas al crecimiento del sector agropecuario.