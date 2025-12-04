Inauguraron el renovado polideportivo en 76 Viviendas, Alto Comedero

Con la participación de vecinos de Alto Comedero y el acompañamiento de autoridades provinciales, se concretó la inauguración del polideportivo de 76 Viviendas, un espacio recuperado para el disfrute de toda la comunidad

El Gobierno de la Provincia inauguró la recuperación integral y puesta en valor del polideportivo del barrio 76 Viviendas de Alto Comedero, conocido como “La Jaula”, tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV). Las obras realizadas renuevan un espacio clave para el deporte, que desde estan al servicio de los vecinos para actividades deportivas y comunitarias.

Entre las calles Arrabás y Piedra, el polideportivo vuelve a ser un punto de encuentro para la práctica deportiva en un ámbito seguro y accesible. Su puesta en valor forma parte del compromiso del Gobierno provincial de ampliar y mejorar la infraestructura destinada al deporte en Jujuy.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, José Suarez, destacó que la revalorización de este espacio responde a “la decisión de la provincia de avanzar en obras que beneficien a la gente”. Asimismo, destacó la articulación entre las diversas áreas del Estado, sosteniendo que “el trabajo conjunto, sumado a la participación activa de organizaciones de la sociedad civil es el camino que elegimos seguir”.

Por su parte, el secretario de Deporte, Luis Calvetti, ponderó: “la gran cantidad de obras vinculadas al deporte en toda la provincia asegura la comunión que se produce junto a la promoción de hábitos saludables, actividades lúdicas, cognitivas y físicas. Es muy importante para el desarrollo integral de toda la comunidad”.

“Es un espacio moderno para la realización de múltiples actividades físicas”, expresó Calvetti. En este sentido enfatizó que “los vecinos se van a apropiar y cuidar del polideportivo, porque se trata de obras que contagian y derraman cosas positivas para toda la comunidad”.

Finalmente, anticipo que se va a trabajar junto al Centro Vecinal de las 76 Viviendas para futuras actividades como colonia de vacaciones y olimpiadas, entre otras.