Jujuy expuso su experiencia en el Seminario Nacional sobre Ausentismo Escolar

El Ministerio de Educación participó del Seminario “El desafío del ausentismo escolar: aportes de los datos nominales para la gestión escolar”, desarrollado en el marco de la Red Federal de Evaluación Educativa los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura se realizó en el Palacio Sarmiento y las actividades continuaron en el Auditorio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La jornada reunió a especialistas, equipos técnicos y representantes jurisdiccionales para reflexionar sobre el ausentismo en la escuela secundaria, un factor clave para comprender, anticipar y acompañar las trayectorias escolares. El seminario destacó los avances recientes en los sistemas de gestión que permiten contar con información nominal y diaria sobre la asistencia, generando nuevas oportunidades para el análisis y la toma de decisiones pedagógicas y de gestión.

En este marco, Jujuy fue convocada a integrar la Mesa “Desafíos en el abordaje del ausentismo escolar. Experiencias jurisdiccionales”, compartiendo panel con referentes de Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la moderación de Magdalena Benvenuto, directora nacional de Evaluación de Aprendizajes y Enseñanzas.

En este sentido, la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia García Goyena, expresó que la invitación a la provincia constituye un reconocimiento al trabajo sostenido de los equipos jurisdiccionales y al compromiso de las instituciones educativas, que alcanzaron elevados porcentajes de registro nominal de asistencia e inasistencias en el nivel secundario dentro del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE–SGE). Destacó además que este esfuerzo cotidiano permitió consolidar información confiable y oportuna, clave para el seguimiento y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.

Por su parte, la directora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Marcela Gámez, señaló que la participación permitió compartir la experiencia provincial y mostrar cómo, desde el área, se nutre y articula con distintas dependencias vinculadas al abordaje del ausentismo en el nivel secundario, con el objetivo de fortalecer las estrategias institucionales y promover acciones orientadas a reducir las tasas de ausentismo en las escuelas de la provincia.