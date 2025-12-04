Ley de Bosques. Jujuy renueva el compromiso con la conservación de los bosques nativos

La provincia de Jujuy es la única jurisdicción que está haciendo entrega de los fondos de la Ley de Bosques N°26.331.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy entregó $150.430.243,00 a 135 beneficiarios para la conservación y manejo sostenible de bosques nativos; y que será distribuido entre titulares de bosques (70%) y fortalecimiento de la gestión institucional (30%), tal como prevé la Ley N° 26.331.

Estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi, funcionarios de la cartera ambiental y el equipo de la Unidad de Gestión de Bosques Nativos (UGBN) desde donde se tramitan los fondos previstos en la Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación de los bosques nativos.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, quien se encuentra en Buenos Aires, hizo llegar su saludo y reconocimiento a todo el equipo de la Dirección de Bosques, quienes garantizaron la excelente performance de la provincia en la materia todos estos años. También reconoció en nombre del gobernador Carlos Sadir el enorme compromiso de los titulares de bosques y de los consultores que los acompañan: «sin la sinergia que hemos logrado, el diálogo respetuoso, y el cumplimiento de los procesos, no hubiéramos logrado que Jujuy se posicione hoy como la única jurisdicción que puede entregar los fondos 2025».

Reconoció, además, que se trata de una política de Estado, y que «la pudimos sostener y defender en el seno del COFEMA donde Jujuy ocupó la presidencia de la Comisión de Bosques los últimos años».

Jujuy renueva el compromiso con la conservación de los bosques nativos

Por su parte, la secretaria Rodríguez comentó: “hoy llevamos adelante la entrega de los fondos de Ley de Bosques a 135 productores de la provincia para que sigan adelante con sus planes de manejo y conservación de bosques nativos. Desde 2015 hacemos la entrega anual de los fondos, gracias a la administración, rendición y aplicación de la Ley por parte de la provincia; y del trabajo técnico del Ministerio de Ambiente y el Gobierno de Jujuy”.

Finalmente, la productora Jacoba Vilte, de la Finca “Arbolito Nuevo” de Cochinoca, expresó que trabajar con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático fue positivo, y con los fondos de la Ley de Bosques podremos continuar trabajando de forma comunitaria en la recolección de semillas para hacer plantines en nuestro vivero, para poder conservar los bosques nativos de la zona y prevenir los incendios forestales».

Jujuy cuenta con el 31,54 % de la superficie total de bosques nativos (1.095.634 de hectáreas) bajo alguna categoría de conservación, lo que representa un 2% de los bosques nativos de todo el país. La provincia es una de las pocas jurisdicciones que tiene al día la rendición de cuentas de los fondos entregados, por esta razón también puede hacer entrega periódicamente de los mismos de manera anual. Además, viene implementando desde hace tiempo un proceso de gestión ágil, moderno, transparente, para la tramitación de estos recursos.