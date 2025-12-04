Promoción y prevención. La Salud Mental expresada en fotos

Agustina Flores Longombardo resultó ganadora del primer premio del certamen fotográfico organizado por la Secretaria de Salud Mental y Adicciones, como parte de la campaña “Con cada gesto, un cuidado”.

En la oportunidad la Directora Provincial Extra Hospitalaria de la Secretaria de Salud Mental y Adicciones, Lorena Carrizo, señaló que se realizó la entrega de premios del concurso de fotos de la campaña que se hizo durante este año bajo el lema “Con cada gesto, un cuidado” y que contó con la participación de más de 90 fotos.

La funcionaria explicó que se viene trabajando en los casos con personas de riesgo que incluyen intentos de suicidio; posvención en aquellos casos de suicidios consumados con las familias, la comunidad y las redes. «Son actividades que hacemos permanentemente durante todo el año y avanzamos en su proyección para el año entrante», sostuvo.

«Las conductas de riesgo están multideterminadas», agregó y remarcó que «por eso se creó una Comisión multidisciplinaria que incluye referentes de todos los ministerios, no solo Salud, sino que también participan los ministerios de Desaarrollo Social, Educación y Seguridad y ONGs que trabajan con la comunidad realizando distintas actividades porque no hay una relación causal entre la problemática y algo en particular. En Salud Mental se trabaja para tratar de detectar lo que son los factores protectores y factores de riesgos».

Por su parte, Agustina Flores Longombardo, ganadora del certamen indicó que le interesó la temática del concurso por el tratamiento que se le dio a la salud mental especialmente en la ancianidad y por ello retrató a sus tíos que son fieles compañeros en base al amor, lo que refleja la imagen ganadora.

Además, sostuvo que es muy importante el amor, la contención y la seguridad de tener a alguien amado y sentirse amado, pero no solo en la ancianidad, sino también en la niñez y en la adolescencia, como base de todo crecimiento.

Por último, apuntó que entre los jóvenes está normalizado no expresar lo que de verdad se siente, más aún entre los adultos que tienen estigmatizado mostrar emociones. «Debemos entender que todos estamos atravesados por esas situaciones, y poder expresar nuestros sentimientos no es negativo, sino que genera empatía entre las personas para poder hablar de esos temas que nos permitirán abordar cada circunstancia y ayudar de otras maneras», concluyó.