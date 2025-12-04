Sensibilización. Caminata y jornada inclusiva por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Gobierno de Jujuy participó a través de diferentes áreas junto a personas con discapacidad, familias, ONG y el Municipio capitalino.

El Gobierno de Jujuy junto al Consejo Provincial de Discapacidad, llevó adelante una importante jornada de inclusión en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La propuesta reunió a personas con discapacidad, instituciones, organizaciones sociales, escuelas, fundaciones y familias para visibilizar capacidades, promover la participación plena y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

La jornada comenzó a las 8:30 con la concentración en la Federación de Básquet, sobre Avenida España en San Salvador, donde delegaciones e instituciones educativas se reunieron bajo una consigna simbólica: vestir una prenda amarilla o dorada, colores que representan la bandera internacional de la discapacidad y que reconocen el valor, la dignidad y la diversidad de las personas. Desde las 9 se desarrolló la caminata hacia la Punta del Parque San Martín donde participaron los ministerios de Desarrollo Humano, Salud, Educación y la Municipalidad de la capital.

Al arribar al parque, se habilitaron stands informativos, espacios de asesoramiento, muestras de talleres y juegos inclusivos del Centro Deportivo, Social y Cultural y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral. También participaron instituciones como las ECAs (Escuelas de Configuración de Apoyo), la organización Sentir, Ecos de Luz, Aquí Estoy Jujuy y diversas entidades educativas y comunitarias que expusieron producciones y actividades desarrolladas durante el año. Asimismo, se abrió la inscripción para números artísticos, brindando un espacio para jóvenes y adultos con discapacidad.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola expresó que «no es solo una fecha en el calendario: es un día de reflexión que nos convoca a reflexionar, sensibilizarnos y comprometernos con el paradigma social de la discapacidad, que nos recuerda que las barreras no están en las personas, sino en los entornos que diseñamos como sociedad» y sostuvo que «eesde el Ministerio de Desarrollo Humano reafirmamos una premisa clave: nuestro trabajo estratégico es garantizar el ejercicio pleno de derechos»

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Integral, Belén Goyena, resaltó la importancia de esta jornada y del trabajo conjunto entre organismos e instituciones. “La caminata y las actividades en la Punta del Parque forman parte de una propuesta que busca visibilizar las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. Invitamos a traer prendas amarillas o doradas porque representan los colores de la bandera de la discapacidad: oro, plata y bronce. Hoy las distintas instituciones demostraron su trabajo y ofrecieron juegos, recreación y espacios de participación para toda la comunidad”. Asimismo, valoró la presencia del municipio y de numerosas familias que acompañaron desde temprano.

En tanto, el director provincial de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión Social del Ministerio de Salud, Fernando Cadar, destacó que este año se busca consolidar una jornada organizada en conjunto entre todos los organismos del Gobierno, la Municipalidad, fundaciones y ONGs, a través del Consejo Provincial de Discapacidad y subrayó que “el objetivo es demostrar que estamos presentes, que el Estado acompaña y que estamos cerca de cada familia y de cada persona con discapacidad”.

La convocatoria fue numerosa y permitió compartir una mañana de recreación para todas las personas con discapacidad, visibilización de talentos y fortalecimiento comunitario. La actividad se extendió hasta las 12:30, con la participación de instituciones y familias de distintos puntos de la provincia.

Acompañaron la jornada la la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque; el director de Fortalecimiento Económico, Oscar Unzaga y la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo, la directora de Educación Especial del Ministerio de Salud, Luciana Menacho; equipos municipales y referentes de instituciones educativas y comunitarias.