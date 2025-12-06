16 Días de Activismo. Nuevo Mural en San Pedro junto el equipo REE SI! y Juventudes

El equipo Ree Si! participó de una jornada artística en San Pedro con la construcción de un mural de prevención de la violencia de género

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades estuvo en San Pedro de Jujuy junto al equipo Ree Si! y juventudes donde realizaron un nuevo mural, para promover una vida libre de violencia por motivos de género.

Esta actividad artística se llevó a cabo en el marco de las acciones programadas dentro de los 16 Días de Activismo, campaña internacional contra la violencia de género que se realiza desde el 25 de Noviembre hasta el 10 de Diciembre.

El mural busca a través de las expresiones y las ideas visibilizar la importancia de promover vínculos saludables, relaciones respetuosas, igualitarias y libres de violencia por motivos de género fortaleciendo espacios donde las y los jóvenes puedan transformar sus entornos con mensajes participativos de prevención.

El programa Ree Si! (Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral) brinda formación en temas como perspectiva de género, diversidad, violencias basadas en género, prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual, salud sexual y reproductiva, entre otros.

Esta iniciativa del Consejo Provincial de Mujeres se desarrolla en articulación con UNFPA Argentina, el programa global EmpowerED y la Embajada de Canadá, fortaleciendo iniciativas que promueven una vida libre de violencias.

De la jornada participaron Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Carolina Ubeid, Directora del Área de la Mujer y Equidad de Género de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.