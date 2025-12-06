d-none»> Parque Provincial «La Reina». Un área protegida que crece para garantizar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local

El gobernador de la provincia Carlos Sadir presidió la presentación de la infraestructura de uso público del Parque Provincial «La Reina».

Estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y el director ejecutivo y fundador de la Fundación Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra.

Se trata de las obras que se comenzarán a construir en la nueva área protegida de Jujuy, y que tienen como propósito garantizar el monitoreo, supervisión y gestión de la zona, así como también la conservación de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad, y facilitar el acceso destinado al desarrollo local. Cabe destacar que el proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Wyss, que hace posible la ejecución del componente de infraestructura.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con la Fundación Banco de Bosques y la organización internacional Wyss, avanzan en el desarrollo de la infraestructura de uso público del Parque Provincial «La Reina», un área natural protegida que potencia la conservación y el desarrollo económico sostenible en Jujuy.

Acompañaron en la presentación, la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; y el director de Campañas de Banco de Bosques, Darío Rodríguez.

La infraestructura de uso público que se construirá en el Parque Provincial “La Reina” forma parte de los compromisos asumidos oportunamente, en el marco de un Acta Acuerdo suscripta por las autoridades del gobierno de Jujuy y la Fundación Banco de Bosques. Permitirá fortalecer la conservación y el aprovechamiento responsable del área natural protegida, así como enriquecer la experiencia de quienes la visiten en el futuro, descubriendo el potencial de los diversos puntos altitudinales, así como la maravillosa biodiversidad que resguarda.

En la oportunidad, la ministra María Inés Zigarán destacó el trabajo de los equipos, tanto de la cartera ambiental como de la propia Fundación, «que hacen posible que se avance con todos los trámites administrativos y los documentos técnicos para concretar la construcción de la infraestructura». Explicó en este sentido que las obras están destinadas al desarrollo de espacios para promover el turismo de naturaleza, actividades científicas, académicas y de investigación, y promover procesos de educación ambiental.

«Nuestra expectativa es que sea un área natural protegida que contribuya al desarrollo local, además de a la generación de conocimiento y la conservación», agregó Zigarán, luego de anticipar que puede incluso potenciar el corredor verde que alcanza a Lancitas, El Fuete y Palma Sola. Dijo también que «La Reina debe convertirse en una oportunidad para el pueblo de San Juan de Dios, en San Pedro, y generar emprendimientos y ofertas de productos y servicios asociados al Parque Provincial, mejorando de esta manera la calidad de vida de sus habitantes».

Por su parte, Emiliano Escurra, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, puso de relieve que las obras se van a construir en su totalidad con materiales de la zona de San Juan de Dios, contratando mano de obra local y con la estética correspondiente a la región de las Yungas jujeñas.

«Los habitantes de Jujuy -añadió-, y los visitantes de Argentina y de otras partes del mundo podrán disfrutar de un hermoso lugar, con todas las comodidades. Estamos convencidos que el desarrollo local, a partir del turismo, la oferta de productos y servicios, y el emprendedurismo, son posibles aprovechando de manera sostenible los recursos que nos ofrece la naturaleza».

Reveló finalmente que las obras se inaugurarán a mediados del año que viene, y ponderó el compromiso de la Fundación Wyss que es la donante de los fondos: «gracias a esta organización que trabaja en Argentina hace más de 12 años, y que es la más importante en el mundo en materia de conservación de tierras, se va a hacer posible la construcción de esta infraestructura en Jujuy».

Infraestructura integrada al paisaje

En línea con el proyecto de conservación del Parque Provincial «La Reina», y bajo un enfoque de mínimo impacto ambiental, las obras fueron diseñadas para integrarse de manera armónica al paisaje, priorizando la funcionalidad y la estética sin alterar la identidad del entorno.

Los edificios se desarrollarán mediante criterios de construcción bioclimática, utilizando materiales locales y promoviendo la participación activa de la comunidad campesina en cada etapa del proceso, fortaleciendo el vínculo entre conservación, empleo y desarrollo territorial.

La infraestructura presentada incluye: Centro de visitantes; Vivienda; Bloque sanitario; Casa de guardaparque; Casa de protocolo y Zona de acampe.

El equipamiento y las instalaciones serán donados por la Fundación Banco de Bosques al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, además de vehículos para el control y vigilancia, y herramientas para el mantenimiento del área. Consolidando una alianza estratégica entre el sector público y la sociedad civil para garantizar la protección de los ambientes nativos y promover un turismo responsable en áreas naturales protegidas.

De esta manera, Jujuy avanza una vez más, con el apoyo de aliados estratégicos, en el desarrollo local con perspectiva de sostenibilidad.