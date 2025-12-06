Dos programas del Instituto de Artes Audiovisuales fueron declarados de Interés Legislativo

El Laboratorio de Tecnologías XR y Un minuto x mi Tierra fueron los programas del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy distinguidos por la legislatura.

Se declaró de Interés Legislativo a dos iniciativas impulsadas por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy: el Laboratorio de Tecnologías XR y el certamen provincial “Un Minuto por Mi Tierra”. Estas acciones fueron reconocidas por su aporte a la formación, innovación, integración territorial y generación de conciencia ambiental.

El Laboratorio de Tecnologías XR —organizado por el IAAJ a través de su Dirección de Fomento y Promoción, junto a Virtuality Latam y con apoyo de la Embajada de Francia en Argentina— fue destacado por su rol pionero en el acercamiento a realidades virtuales, aumentadas, mixtas y contenidos 360°, sectores emergentes con creciente aplicación transversal en educación, industria, salud, turismo y creatividad digital.

Asimismo, la Legislatura valoró el certamen “Un Minuto por Mi Tierra”, organizado por el IAAJ junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con la colaboración del Ministerio de Educación, por integrar arte, tecnología y conciencia ambiental en un espacio formativo para jóvenes de toda la provincia.

Los diputados Fabián Tejerina y Santiago Omar Jubert fueron quienes presentaron el proyecto para la declaración de interés. Durante la entrega de las distinciones, el diputado Tejerina expresó: “Desde la Legislatura queremos poner en valor estas dos acciones que llevaron adelante articuladamente el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Producción, que tuvieron un gran impacto en nuestros jóvenes de todas las regiones de la provincia. Celebramos esto y con mucha alegría entregamos estas declaraciones para que continúen en ese camino y se fortalezcan estas iniciativas.”

Por su parte, el presidente del IAAJ, Patricio Artero, afirmó: “Estas declaraciones de interés significan para el Instituto una prueba de que lo que estamos haciendo es el camino correcto. ‘Un Minuto por Mi Tierra’ ha estado en las cuatro regiones de la provincia trabajando junto con los jóvenes en colegios secundarios, con un objetivo: generar conciencia ambiental y utilizar el audiovisual como medio de expresión. Este es el ejemplo de que cuando las políticas públicas trabajan en conjunto, los resultados se multiplican, y por eso nos sentimos honrados de que se apueste por estos programas, por la juventud y por la tierra.”. En cuanto al Laboratorio de XR agregó “Es una capacitación intensiva sobre tecnologías inmersivas y las oportunidades que trae de manera transversal para la provincia. Esta distinción ratifica que Jujuy está construyendo capacidades de futuro y apostando a la innovación.” concluyó Artero.

En la entrega de la distinción, además estuvieron presentes la Ministra de Educación, Miriam Serrano y la Directora Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Belén Castro.

De esta manera, el Instituto demuestra su compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual, a través de programas que impulsan a los talentos jujeños.