Servicios municipales durante el feriado del 8 de diciembre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo se organizarán los principales servicios durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con el objetivo de brindar previsibilidad a vecinos y vecinas durante la jornada.
Desde la Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se detalló el siguiente esquema:
Servicio prestado por el municipio
- Recolección domiciliaria: normal
- Servicios especiales: normal
- Limpieza y barrido: servicio reducido
Servicios prestado por la empresa LIMSA:
- Recolección de residuos: normal
- Recolección comercial: normal
- Recolección de patógenos: normal
- Barrido en microcentro y ex terminal: normal
- Barrido manual: sin servicio
- Barrido mecánico: sin servicio
- Contenedores municipales: sin servicio
- Recolección de malezas y escombros: sin servicio
En cuanto a movilidad, la Dirección de Tránsito informó el funcionamiento previsto para el feriado:
- Transporte urbano: unidades reducidas
- Transporte alternativo: Tarifa 2
- Ascensores urbanos: de 8 a 20 horas
- Estacionamiento tarifado: sin servicio
La Dirección de Mercados comunicó que los mercados municipales atenderán solo hasta el mediodía, manteniendo guardias mínimas internas según cada establecimiento.
Por su parte, la Dirección de Cementerios informó que la atención administrativa será de 8 a 13 horas, mientras que el horario destinado a visitas se extenderá de 8 a 18 horas, permitiendo el ingreso normal de familiares durante toda la tarde.
Finalmente, el municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección de residuos para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.
