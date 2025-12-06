Talento jujeño en Ventana Sur, el mercado audiovisual más importante de Latinoamérica

Los realizadores jujeños tuvieron una gran participación, tanto desde la innovación tecnológica como desde proyectos en desarrollo y producciones listas para internacionalizarse.

El cine jujeño estuvo presente en Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de América Latina, organizado por el INCAA y el Marché du Film de Cannes, con apoyo de Europa Creativa. El evento reúne a compradores, distribuidores, plataformas, festivales, productoras, organismos públicos y referentes de industria de todo el mundo, convirtiéndose en una plataforma clave para mostrar obras, generar vínculos y proyectar carreras.

En esta edición, el talento jujeño tuvo una participación visible y estratégica, tanto desde la innovación tecnológica como desde proyectos en desarrollo y producciones listas para internacionalizarse.

Una de las experiencias destacadas fue la de Gisela Villanueva, cuya obra El Desentierro —desarrollada en el marco del primer Laboratorio de Tecnologías XR impulsado por el IAAJ— fue seleccionada entre los diez proyectos latinoamericanos participantes de la nueva sección Ventana Sur Tech, dedicada a narrativas inmersivas. Villanueva explicó que su proyecto “fue seleccionado dentro de los diez que representan un avance innovador en lo audiovisual”, y detalló que se trata de una experiencia basada en el carnaval andino, potenciada a través de inteligencia artificial, imágenes generadas por IA, música humahuaqueña y la interpretación de una actriz jujeña. La obra incluye además prototipos de videojuegos, contenido para domo, hologramas y realidad aumentada, convirtiéndose en la primera propuesta inmersiva ancestral creada en Jujuy.

También viajaron a Ventana Sur tres productoras locales ganadoras de la Aceleradora de Empresas Audiovisuales de la Comisión de Filmaciones de Jujuy, fortaleciendo la presencia del sector y abriendo caminos para nuevas alianzas.

Entre ellas estuvo Carina Mercado, de la productora Caviar, con Los Pozos del Diablo, un largometraje filmado en Jujuy y beneficiario del Cash Rebate provincial. La película integró la prestigiosa sección Primer Corte, que reúne ficciones latinoamericanas en su etapa final de posproducción frente a agentes de ventas, distribuidores y programadores internacionales. Carina destacó que la obra “recibió tres premios durante la premiación de cierre de VS” y subrayó su agradecimiento a la Comisión de Filmaciones por brindar herramientas que permiten “establecer vínculos y conexiones que impulsan al audiovisual jujeño”.

Por la Aceleradora también participaron Belén Revollo, de 30 Grados Cine, y Bruno Barreto, de Si Hay, con su proyecto Galope, asistiendo a rondas de negocios y encuentros destinados a coproducciones. Revollo destacó que estos espacios “pueden abrir puertas, generar fondos y coproducciones que hacen crecer la industria audiovisual de Jujuy”, mientras que Barreto subrayó el valor de las reuniones con agentes de ventas, que permiten proyectar el largometraje hacia el mercado internacional.

El desarrollo de nuevos talentos también estuvo representado por el equipo del largometraje de ficción Changarín, conformado por Gastón Villanueva, Malena Elcontar y Carolina Sosa. Seleccionados en el concurso nacional Raymundo Gleyzer, llevaron su proyecto a Ventana Sur en su primera experiencia dentro del mercado. Gastón Villanueva señaló que la participación fue “muy enriquecedora”, destacando la oportunidad de acceder a profesionales de diversos países, conferencias orientadas a primeras obras y espacios formativos para quienes comienzan a emerger en la industria audiovisual.

Finalmente, también dijo presente la productora Auca Cine, con Renán Aparicio y Lucio Malizia, quienes avanzaron con su documental Travesía Capricornio, una épica de aventura que recorre el norte argentino. Aparicio indicó que las reuniones sostenidas en el mercado continúan “empujando el proyecto para que siga creciendo” y remarcó la importancia de estos espacios para el desarrollo del cine federal. Malizia, por su parte, valoró que Ventana Sur permite explorar opciones de distribución y marketing, si se aprende a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.

La presencia jujeña reafirma un momento de expansión del sector audiovisual provincial, impulsado por políticas públicas, formación especializada y herramientas de internacionalización. Ventana Sur se consolidó como una instancia clave para visibilizar identidades locales, generar alianzas, validar capacidades creativas y proyectar a Jujuy como territorio de producción, innovación e intercambio cultural.