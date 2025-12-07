Deporte. Sadir, presente en el Campeonato Nacional Taekwon-do ITF

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre del Campeonato de la Confederación Argentina TaeKwon-Do ITF. En esta oportunidad se conmemoró medio siglo del primer campeonato donde la provincia fue la anfitriona.

En el Estadio Federación de Básquet se hicieron presentes escuelas, asociaciones y federaciones de Taekwon-Do ITF de todo el país para celebrar el cierre del Circuito Nacional de Competencia y la edición 10° de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado.

El encuentro fue organizado por la Federación Jujeña de la especialidad y la Federación Argentina de Taekwondo Adaptado.

Durante la ceremonia se rindió un merecido homenaje a los grandes maestros que fueron testigos y protagonistas de los acontecimientos más importantes del Taekwon-Do ITF en estos 50 años.

En tanto, como recuerdo el gobernador Sadir recibió una medalla de oro, el secretario de Deporte, Luis Calvetti, una de plata y de bronce el director de Deportes de la Provincia, Leandro Calvetti.

En tal contexto, el mandatario expresó que “estamos contentos de tener a miembros de la Confederación Argentina de Taekwondo que está cumpliendo 50 años y agradecerles por elegir a Jujuy para esta edición tan importante”.

A su vez, destacó la participación de 19 provincias para luego enfatizar que “seguiremos apostando al deporte y a la educación, porque son nuestra política para que Jujuy crezca”.

El Gran Maestro argentino de taekwondo Néstor Galarraga, afirmó que “estoy muy emocionado y feliz de ver a todo este grupo del interior del país. A los maestros entrenadores presentes por el excelente resultado obtenido y a todos los que trabajaron en esta larga historia”.