Encuentro. Sadir participó de la designación oficial de Oscar Jayat como Vicepresidente de BRIPAEM

En el marco de la agenda de acciones del Corredor Bioceánico de Capricornio, el Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y Empresarios del Mercosur, (BRIPAEM) oficializó su segundo cargo más relevante al Intendente de Libertador Gral. San Martín y destacó la función como secretario de la entidad regional.

Además, se realizó la presentación del primer Camión BItren en el Corredor Bioceánico.

Cuerpo: En ese contexto institucional, el gobernador Carlos Sadir ponderó la actividad y calificó como “importante y pujante” para la provincia.

Además, felicitó al intendente Oscar Jayat por el nombramiento en BRIPAEM. “Oscar, nos honra como jujeño”, agregó.

“El corredor es muy trascendente para nuestra provincia. El Estado tiene que ser el camino, la herramienta y el desarrollo para la actividad privada. Hay que promover el desarrollo productivo, consolidar la parte logística, especialmente las rutas terrestres”, manifestó.

“El gobierno junto a los municipios, estamos llevando adelante la reforma de la nueva Ruta 34, con recursos de la provincia, esto significa esfuerzo, pero vale la pena”, sostuvo.

“Sabemos que apoyar al Corredor es generar trabajo, es mejorar la calidad de vida de los jujeños”, recalcó.

Mientras tanto, Jayat dijo que su designación “es una tremenda responsabilidad”.

En otro pasaje, detalló los pormenores de la entidad regional en cuanto a las características de alternar sus miembros, “están integrados por el sector privado y público”, añadió.

En cuanto a la magnitud comercial y el beneficio que representa el Corredor Bioceánico a Jujuy y al país, afirmó que “es grande”.

“Este es el camino, este es el futuro, hay un gran desafío”, finalizó Jayat

BRIPAEM es una asociación civil que integra a líderes municipales y empresarios de ocho países de la región: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La entidad regional trabaja de manera articulada para fortalecer la integración económica regional, también en promover el desarrollo productivo, eliminar las barreras comerciales y contribuir en la propiedad, dentro del proceso de integración del Mercosur y de la cooperación con otros países.

El Corredor Bioceánico está definido por las rutas 34, 66, 52 hasta llegar al Paso de Jama.