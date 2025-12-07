Evento estudiantil . Cena Blanca: la promo 2025 tuvo su noche soñada

Este sábado se concretó la tradicional Cena Blanca en Ciudad Cultural con gran convocatoria de estudiantes.

Con alegría, emoción y música, estudiantes de colegios secundarios de la capital jujeña tuvieron su noche inolvidable.

Los egresados de este año lograron realizar su pasarela desde temprano y sacarse fotos con sus familiares y amigos.

El evento permitió vivir una noche especial, compartir con sus compañeros una velada artística y atesorar lindos recuerdos.