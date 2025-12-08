El Ballet Municipal Juventud Prolongada ganó el Martín Fierro en la terna “Mejor Ballet del País”

El Ballet Municipal Juventud Prolongada fue distinguido con el Premio Martín Fierro a la Danza en la terna “Mejor Ballet del País”, un reconocimiento que destaca su excelencia artística y lo posiciona como uno de los máximos referentes de la danza folklórica a nivel nacional.

Fundado en 1999, durante la gestión del entonces intendente Hugo Cid Conde, y bajo la dirección artística del profesor Gustavo Aybar, el elenco se consolidó como un emblema de la cultura jujeña, llevando las danzas tradicionales a escenarios de todo el país.

A lo largo de su trayectoria, el ballet obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos el premio al mejor coreógrafo en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el galardón al mejor conjunto de baile en Cosquín 2009, además de triunfos en el Festival Nacional del Malambo y en el Festival Nacional de la Zamba. Asimismo, fue destacado por el reconocido director teatral Ricky Pashkus, quien lo consideró uno de los mejores ballets del país.

Este nuevo reconocimiento, obtenido en la terna “Mejor Ballet del País”, reafirma el compromiso del Ballet Municipal Juventud Prolongada con la preservación del patrimonio cultural y la proyección del talento jujeño en los escenarios más importantes del país.