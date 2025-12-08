Salud mental. El ISJ fortalece el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en San Pedro

El Instituto de Seguros de Jujuy llevó a cabo un taller de gestión emocional en la Asociación «Caminemos Juntos», poniendo el foco en la salud mental de quienes cuidan.

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para el bienestar integral, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) realizó un taller de acompañamiento emocional en la ciudad de San Pedro. La jornada estuvo destinada específicamente a padres, familiares y adultos responsables de personas con discapacidad, y tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación «Caminemos Juntos».

Durante el encuentro, José Manzur, presidente del ISJ, valoró la labor social que desempeña la Asociación en la comunidad sampedreña. Asimismo, el funcionario reafirmó el compromiso de la obra social provincial no solo con la atención médica tradicional, sino con la promoción de la salud mental, la prevención y el bienestar emocional del núcleo familiar.

La capacitación buscó dotar a los asistentes de recursos para la gestión de emociones y el fortalecimiento de los vínculos en el hogar. La licenciada María Agustina Cuñado, a cargo de la dinámica, subrayó la necesidad urgente de crear espacios de contención para los cuidadores.

«Muchas veces, el rol emocional de los padres y tutores queda desatendido debido a la demanda que implica el cuidado diario», explicó la especialista, destacando la importancia de validar y acompañar sus propias vivencias.

Desde el organismo adelantaron que este taller es parte de un plan más amplio: el ISJ proyecta replicar estos encuentros en distintas localidades de la provincia, extendiendo su red de apoyo a más familias jujeñas.