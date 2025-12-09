Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: continúa la entrega de refuerzos alimentarios en Quebrada y Puna

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el miércoles 10 de diciembre se realizará la entrega de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa Comer en Casa de La Quiaca, Pumahuasi, Volcán y Humahuaca.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de la siguiente manera:

En La Quiaca se llevará a cabo el miércoles 10 y el jueves 11 de octubre, en el Comedor Infantil “Mickey” calle Hipólito Yrigoyen esquina Rivadavia, de 9:30 a 12:30 y de 15:30 a 18:30 hs.

En la jurisdicción de Pumahuasi se realizará de esta forma: miércoles 10 y jueves 11 de diciembre en la Intermedia, en la Oficina de Gestión Institucional, de 8:00 a 13:00 hs. Mientras que en el pueblo de Pumahuasi se efectuará el lunes 15 y martes 16 de diciembre en la Comisión Municipal, de 8:00 a 13:00 hs.

En la jurisdicción de Barrios se efectuará el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre en el pueblo de Barrios, Dos Morros, Casa Vieja y Bella Vista de 7:00 a 13:00 hs. y el viernes 12 de diciembre en Cerro Colorado y zonas aledañas de 7:00 a 13:00 hs.

En Volcán se llevará a cabo el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre en una Unidad de Gestión, ubicada en José de la Iglesia s/n, de 9:00 a 13:00 hs. En tanto que en Bárcena la distribución se realizará en viernes 12 con la modalidad puerta a puerta.

En Humahuaca el operativo se hará el jueves 11 y viernes 12 de diciembre en la Unidad de Gestión, de calle María Cardozo esquina Pedro Ortiz de Zárate, de 10:00 a 16:00 hs.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).