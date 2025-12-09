Cultura y Turismo. Calendario de Carnaval 2026, más de un mes de celebración, música y tradición

Noticias de Jujuy

Calendario de Carnaval 2026, más de un mes de celebración, música y tradición

La provincia se prepara para vivir intensamente sus carnavales. El calendario oficial para 2026 muestra una propuesta extendida que abarca desde finales de enero hasta principios de marzo, con una variada programación que combina las festividades tradicionales jujueñas con espacios para la participación colectiva.

El recorrido carnavalero comienza el 22 de enero con los Jueves de Padrinos, seguido por los Jueves de Ahijados (29 de enero), Jueves de Compadres (5 de febrero) y Jueves de Comadres (12 de febrero). Estos encuentros previos generan expectativa y permiten que diferentes sectores de la comunidad protagonicen sus propias celebraciones antes de los eventos centrales.

Los Carnavales de Los Tekis (13, 14, 15 y 16 de febrero) y el Carnaval Grande (14, 15 y 16 de febrero) constituyen el corazón de la festividad, junto con el Martes de Chaya (17 de febrero), una jornada de especial significado en la cosmovisión andina. A estos le siguen el Carnaval Chico (21 de febrero), el Carnaval de Flores (28 de febrero) y, para cerrar el ciclo, el Carnaval de Remache (7 de marzo).

