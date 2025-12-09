El sábado llega el 9° Festival de la cerveza artesanal y la Pizza Jujeña

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a disfrutar de la 9ª edición del Festival de la Cerveza y la Pizza Jujeña, que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en predios del Centro Cultural “Manuel Belgrano”, de 21 a 04:00 horas. Se trata de una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos, degustando una gran variedad de cervezas artesanales, pizzas locales y un escenario con espectáculos en vivo de rock y blues, para que la familia viva una noche diferente llena de música y sabor.

El anuncio fue realizado por el Secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba durante una conferencia de prensa, en predios de la Vieja Estacion, donde resaltó el lanzamiento oficial de la 9ª edición del Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña, a realizarse el sábado 13 de diciembre, “a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la vieja estación de trenes, será una noche para disfrutar en familia o con amigos, con la mejor gastronomía local, variedad de cervezas artesanales y espectáculos en vivo, por lo que están todos cordialmente invitados”.

En este contexto Córdoba manifestó “el ingreso al festival tendrá un valor de $4.000, los menores de 12 años podrán ingresar siempre que estén acompañados por un adulto y no van a pagar el tikets. A partir de esa edad, todos los asistentes deberán abonar la entrada, puesto que el valor del ticket equivale al costo de una pinta dentro del predio, ofreciendo así una propuesta accesible para disfrutar del evento”.

El evento contará con la participación de siete u ocho cervecerías artesanales, en su mayoría provenientes de San Salvador y del área metropolitana del Gran Jujuy. Además, estarán presentes diversos food trucks que ofrecerán una amplia variedad de pizzas tradicionales jujeñas.

En este orden Córdoba recomendó “de importante que el público se acerque con tiempo, ya que estos festivales suelen ser muy concurridos y populares. La capacidad de mesas y sillas es limitada, por lo que quienes deseen disfrutar del evento cómodamente sentados, en un espacio tranquilo, lo ideal es que lleguen temprano para asegurarse su lugar”.

Estimó Luciano Córdoba, “que la idea es pasarla bien, gozar de un evento pensado para el encuentro, la música y la gastronomía, puesto que es un festival único en su estilo, dedicado cien por ciento al rock, al blues y al reggae, que garantizan una noche inolvidable”.

Así también, puntualizó “es una excelente propuesta para disfrutar antes de fin de año, ya que se representa también desde el municipio, en el marco del lanzamiento de la temporada turística de verano, una oportunidad para compartir en familia o con amigos, promoviendo gastronomía local”.

En cuanto a la trascendencia del festival, enfatizó Córdoba, “representa un gran impulso para los productores y la gastronomía de la provincia y para el municipio es fundamental brindar visibilidad tanto a los cerveceros artesanales como a los gastronómicos locales, a través de una linda costumbre como el festival, al menos una vez al año”

Finalmente, especificó “junto al equipo de la Dirección de Turismo, vamos a estar entregando algunos obsequios, presentando un nuevo spot turístico y compartiendo algunas sorpresas preparadas especialmente para esa noche. Todo sucederá este sábado 13 de diciembre en la ex Estación de trenes. Y agregó “en cuanto a la entrada, se informó que la boletería se habilitará una hora antes del inicio del evento, en el sector lateral del acceso al predio, desde ese momento, el público podrá acercarse a comprar sus tickets directamente en el lugar”, puntualizó Córdoba. Acompañaron la conferencia, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero; el director de Cultura, Joaquín López junto a los productores de la cerveza artesanal y la pizza.

Nota audiovisual: https://youtu.be/qiQcWIGX5Sk