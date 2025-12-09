Jujuy Construye . Sadir inauguró oficialmente la pavimentación de la Ruta 56

En el marco del Plan “Jujuy Construye”, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, inauguró oficialmente la pavimentación de la Ruta 56, obra que contribuye al sostenimiento del empleo en el sector de la construcción y genera desarrollo económico local.

El mandatario elogió al equipo de trabajo que llevó adelante el proyecto para luego señalar que “es una obra muy necesaria para la gente de La Mendieta, de Carahunco y demás localidades”.

Asimismo, resaltó la “conectividad” que genera la Ruta 56 y destacó los aportes provinciales para su concreción. “Esta pavimentación es un gran desafío y un sueño cumplido”, indicó.

“La idea es mejorar la calidad de vida de los jujeños”, concluyó Sadir.

Por otro lado, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, sostuvo que “esto es mérito del gobernador” y agregó que “esta ruta tiene ese componente de vinculación con la gente y un paisaje muy especial”.

El intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán, agradeció la gestión del gobernador Sadir “por hacer realidad un sueño tan esperado”. “Hoy es un día histórico para nosotros”, consideró.

“Este gobierno no está pensando en una campaña política, sino en el bienestar del vecino y el desarrollo de los pueblos”, aseveró.

También estuvieron presentes, el vocal Social de Vialidad de la Provincia, Guillermo Bulacios; su par Técnico, Jorge Weibel; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Oscar Machaca; el presidente del Colegio de Ingenieros, Serio Aramayo; representantes de la empresa JUMI y vecinos.