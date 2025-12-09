Más de 80 charlas de Educación Vial brindadas durante 2025 a establecimientos educativos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos realizó un balance del trabajo desarrollado durante el 2025 en materia de educación vial en establecimientos educativos, tanto de nivel primario como secundario. Desde el área destacaron el alcance logrado y la respuesta de las instituciones en toda la ciudad.

Al respecto, el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, remarcó que “culminando este 2025 con las charlas que se realizan en cada uno de los establecimientos primarios y secundarios educativos de la ciudad, se participó en distintos eventos que desarrollaban los centros vecinales con estas charlas, con el grupo artístico de la Dirección de Tránsito. Un año bastante positivo, se visitaron aproximadamente 85 establecimientos del municipio de San Salvador. Son charlas con pistas interactivas para los chicos, con juegos, para que les llame la atención lo que es la seguridad vial, como así también un cierre los días viernes con el show artístico que se hace desde esta unidad de organización”.

En este cierre de año se realizó en el colegio Remedios de Escalada, sobre lo cual Frías señaló, “una semana de charlas, y día viernes ya culminaríamos con el show artístico de la dirección de tránsito”.

Mirando hacia el próximo ciclo lectivo, el funcionario adelantó que se continuará ampliando la oferta pedagógica, “para el año, como todos los años, está previsto incorporar nuevas actividades, empezamos primero con un show artístico, después con la pista de educación vial, y el año que viene vamos a incorporar algún otro atractivo para los alumnos, para que les llame la atención las diferentes charlas que se realizan”.

Asimismo, recordó que las instituciones interesadas pueden solicitar estas actividades al inicio del ciclo escolar, “cuando empiezan las clases, desde la Dirección de Tránsito se hacen diferentes notas a los establecimientos, invitando a los colegios para que puedan recibir las charlas que se realizan desde el municipio”, explicó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/1PWdCfkwblA