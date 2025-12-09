Niñez y Adolescencia. Talleres para el bienestar emocional del personal de la Casa del Niño y la Niña

La propuesta busca acompañar y brindar herramientas a los operadores que intervienen en situaciones críticas.

En el marco del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de San Salvador se puso en marcha un ciclo de encuentros destinado a fortalecer el bienestar emocional del personal de la Casa del Niño y la Niña de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que trabaja diariamente con niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Desde el dispositivo explicaron que, semanas atrás, equipos municipales del área de Salud Mental ofrecieron la implementación del espacio denominado “Cuidar a quienes cuidan”, orientado a acompañar y brindar herramientas a los operadores que intervienen en situaciones críticas.

Debido a las características del dispositivo y a las diversas experiencias personales que atraviesan los niños, el equipo suele enfrentarse a dinámicas complejas que requieren contención y una gestión emocional adecuada. En este sentido, el nuevo espacio busca trabajar específicamente la autorregulación emocional, las estrategias para afrontar las diversas situaciones y el manejo de intervenciones en momentos de crisis.

El ciclo, coordinado por el área de Salud Mental de la Municipalidad, a cargo de Adriana Bellman y su equipo, se desarrollará en cuatro encuentros durante el mes de diciembre, completando así un módulo integral de acompañamiento destinado al personal de Casa del Niño y la Niña.