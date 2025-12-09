Presentaron ante el intendente Jorge el libro “Resuenan, Canciones por un Jujuy libre de violencias de Género”

El libro cancionero “Resuenan, Canciones por un Jujuy libre de violencias de Género”, es una propuesta artística y educativa que invita a reflexionar y actuar frente a las violencias por motivos de género. Desde el Municipio recalcaron que se realizará un evento especial con artistas e instituciones involucradas en el proyecto, este miércoles 10 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Macedonio Graz, ubicado en Lamadrid esquina Güemes.

En este marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el trabajo conjunto que hizo posible esta publicación: “El trabajo articulado entre el equipo de Paridad de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Universidad Nacional de Jujuy permitió concretar esta presentación, una composición en prosa que aborda un tema vigente y permanente: la lucha de las mujeres en todo el mundo contra la violencia de género. Vamos a difundir este material a través de los distintos espacios de vinculación comunitaria del municipio, junto a todos los vecinos y vecinas”.

Asimismo, celebró el esfuerzo articulado, “estamos muy contentos y felicitamos este trabajo conjunto, así como el apoyo de la universidad, del municipio y de los equipos de Desarrollo Humano para llevar adelante esta importante tarea”.

Por su parte, Liliana Bergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, puso en valor el compromiso académico con la temática, “desde la Universidad Nacional de Jujuy venimos trabajando hace décadas en temáticas que tienen que ver tanto con género como con las disidencias sexuales. La Universidad Nacional de Jujuy es pionera, con un área de estudios de la mujer y de género de la década de los noventa, dentro del concierto de todo el país, en este tipo de áreas que trabajan la temática”.

Respecto al proyecto, añadió, “con el municipio nos hemos asociado para esta publicación en particular, coordinada por una queridísima artista como es Eugenia Mur, con distintas canciones que pretenden tener un enfoque educativo hacia la comunidad para luego traducirse en talleres y en distintas actividades para luchar de forma conjunta en contra de todo tipo de violencia por cuestiones de género”.

Bergesio concluyó destacando el valor del arte en estos procesos: “Acciones como esta, que se construyen desde el arte y la música, nos permiten acercarnos de manera sensible a estas temáticas y trabajarlas desde un lugar más humano. Las valoramos profundamente, especialmente cuando involucran a dos instituciones tan importantes para nuestra ciudad, como la Universidad Nacional de Jujuy y la Municipalidad de la capital de nuestra provincia”.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó la importancia de la articulación institucional, “estamos trabajando, con un gran aporte, de una institución tan fuerte, tan importante para nuestro país, para nuestra provincia, como es la Universidad Nacional de Jujuy, generando siempre contenido que tiene que ver con promocionar los derechos de las personas, con lo que es un buen vivir y con lo que es el caminar hacia una sociedad mucho más justa y equitativa”.

A su turno, Verónica Aramayo, jefa del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades del municipio, explicó el origen del cancionero, “hicimos la propuesta de un cancionero que trabaja la temática de violencia de género a partir del arte y las canciones. Trabajamos en territorio la temática de la violencia a través de la prevención y la promoción de derechos, y surgió la propuesta de Eugenia Mur, de trabajar con música y canciones en comunidad a partir de un concurso, la temática de la prevención de las violencias de género en todo el territorio provincial”.

Sobre la articulación con la casa de estudios, añadió, “articulamos con la Universidad Nacional de Jujuy, que le dio la territorialidad que necesitaba la iniciativa, pero además las herramientas que tuvieron que ver con la edición, la excelencia académica y demás”.

El director de Cultura, Joaquín López, resaltó el valor transformador del arte, “agradecido de esta iniciativa, sabemos perfectamente que la cultura no solamente es un pilar para la sociedad, sino que es una herramienta de transformación social. Este libro es importante que comience a florecer en nuestra comunidad, para que realmente todas las personas seamos plenamente conscientes de la importancia que tiene defender los derechos fundamentales de la mujer, que se sostiene por sobre todas las cosas, en el derecho de los seres humanos, y poder, desde la cultura, generar ese aporte necesario, hoy más que nunca, poder generar estos lazos y estos vínculos estratégicos entre las distintas áreas, no solamente del municipio, sino también en esta oportunidad con la universidad, para seguir fortaleciendo lo que nos hace mejor como seres humanos y como sociedad”.

Finalmente, la autora del cancionero, Eugenia Mur, compartió detalles sobre la publicación, “esta publicación, que aúna arte, educación y transformación social, viene a fortalecer el entramado cultural jujeño con una perspectiva de género y diversidad. Lo que hace el cancionero es presentar nueve canciones, que son una herramienta sensible para poder abrir el debate, la reflexión de diferentes temáticas y problemáticas de género y diversidad en distintos contextos de educación, formal y no formal”.

Sobre el proceso de creación, agregó, “el proyecto comienza con una convocatoria provincial de canciones, donde diferentes compositoras y grupalidades creadoras presentaron sus canciones, y de ahí se hizo esta selección de nueve composiciones, que abren en su entramado poético estas problemáticas y estas temáticas”.

Finalmente, invitó al público a acompañar la presentación, “mañana miércoles 10, en el marco del Día de los Derechos Humanos, vamos a estar presentando este cancionero, a las 18 horas en el Centro Cultural Macedonio Graz, vamos a tener la oportunidad de que nos acompañen las diferentes autoridades de las instituciones que articularon en este proyecto, y también las compositoras que pusieron su canción en esta publicación, van a estar recibiendo su reconocimiento y también compartiendo un cierre musical”.

Desde el Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades extendieron la invitación a toda la comunidad jujeña para acompañar la presentación de este proyecto, cuyo objetivo es fomentar, educar y transformar desde el arte, fortaleciendo el entramado cultural local con perspectiva de género y diversidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/0h5eDZ5T_EU