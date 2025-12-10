Cultura. Sexta Feria de Fin de Año del Mercado Artesanal: celebración de la creatividad jujeña

Hasta el 22 de diciembre, la Plaza España se transformará en un espacio vibrante donde artesanos locales desplegarán lo mejor de su producción en la Sexta Feria de Fin de Año del Mercado Artesanal de Jujuy, un evento que combina venta, exposición y entretenimiento.

La feria es una fiesta de la artesanía jujeña donde conviven la exposición y venta de productos artesanales con espectáculos en vivo de 19:00 a 22:00 horas. Cada rincón de la plaza se convierte en una ventana a la creatividad local, permitiendo que visitantes descubran y adquieran piezas únicas, hechas con dedicación y talento.

El Ministerio de Cultura y Turismo organiza esta iniciativa año tras año como muestra de su compromiso con la valorización de la producción artesanal jujeña y su impacto en la economía y la identidad cultural de la provincia. La feria es tanto plataforma de visibilidad para artesanos como invitación para que la comunidad redescubra el valor de lo hecho a mano.

Trece días para sumergirse en la magia de la creatividad jujeña, acompañados de música en vivo y la calidez del encuentro comunitario en uno de los espacios más icónicos de San Salvador de Jujuy