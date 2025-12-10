Cultura. Taller de Fieltro Agujado, aprende a crear desde cero con técnica ancestral

Este viernes, el Centro Cultural Culturarte abrirá las puertas a una experiencia de aprendizaje donde la creatividad y la artesanía se encuentran para producir piezas únicas con técnica de fieltro agujado.

El taller está diseñado para quienes deseen aprender desde cero la técnica del fieltro agujado, descubriendo herramientas y materiales básicos en un proceso guiado que fomenta la creatividad de los participantes. Lo más importante: el taller incluye todos los materiales necesarios, por lo que los asistentes podrán llevar su propia creación al finalizar la actividad.

El Ministerio de Cultura y Turismo impulsa espacios de formación artística como este, reconociendo la importancia de mantener vivas las técnicas tradicionales mientras se abre el acceso a nuevas generaciones interesadas en aprender oficios creativos.

Una invitación a quienes buscan explorar nuevas formas de expresión a través del arte textil: reserva tu lugar y descubre qué historias puede contar tu creación.