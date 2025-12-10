Noticias de Jujuy

Cultura. Taller de Fieltro Agujado, aprende a crear desde cero con técnica ancestral

Jujuy
Taller de Fieltro Agujado, aprende a crear desde cero con técnica ancestral

Este viernes, el Centro Cultural Culturarte abrirá las puertas a una experiencia de aprendizaje donde la creatividad y la artesanía se encuentran para producir piezas únicas con técnica de fieltro agujado.

El taller está diseñado para quienes deseen aprender desde cero la técnica del fieltro agujado, descubriendo herramientas y materiales básicos en un proceso guiado que fomenta la creatividad de los participantes. Lo más importante: el taller incluye todos los materiales necesarios, por lo que los asistentes podrán llevar su propia creación al finalizar la actividad.

El Ministerio de Cultura y Turismo impulsa espacios de formación artística como este, reconociendo la importancia de mantener vivas las técnicas tradicionales mientras se abre el acceso a nuevas generaciones interesadas en aprender oficios creativos.

Una invitación a quienes buscan explorar nuevas formas de expresión a través del arte textil: reserva tu lugar y descubre qué historias puede contar tu creación.

También podría interesarte
Jujuy

El Municipio firmó un convenio con Autojujuy SA para fortalecer al sector emprendedor…

Jujuy

Cierre 2025 de los talleres socioculturales municipales: gran exposición, festival y…

Jujuy

El Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 realizó su muestra de cierre del…

Jujuy

Reconocimiento a Educadores Comunitarios como Agentes de Prevención en Salud Mental

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.