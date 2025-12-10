Desarrollaron un encuentro con mujeres vecinas de El Remanente 3 sobre «Promover derechos para prevenir» la violencia de genero

Dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre, la Secretaria de Equidad y Promoción de Derechos llevó a cabo en Alto Comedero un Taller sobre la importancia de prevenir la violencia hacia las mujeres a través del programa “Promover Derechos para Prevenir”.

Durante la ocasión, se abordó con las mujeres vecinas del barrio El Remanente 3 sobre la relevancia de comprender qué significa realmente la violencia de género, cómo identificar sus diferentes formas de manifestación y, lo más importante, cómo podemos prevenirla.

A lo largo del taller, también se proporcionó información valiosa sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia, cómo reconocer los riesgos y la importancia de manejar nuestras emociones de manera adecuada en momentos difíciles. Además, se puso de relieve los recursos disponibles, como la línea de ayuda provincial 0800 888 4363, para que las mujeres puedan recibir la asistencia que necesitan de manera oportuna y confiable.

En ese contexto, la responsable de esa área, Victoria Luna Murillo resaltó que uno de los puntos clave que se destacó es la naturalización de la violencia que muchas veces se hereda, ya sea de forma directa o indirecta. Muchas mujeres crecen en hogares donde la violencia es algo común, lo que puede llevarlas a aceptar esa violencia como natural en sus propias vidas. Sin embargo, romper ese ciclo es posible y es fundamental para crear relaciones sanas y basadas en el respeto mutuo. En lugar de naturalizar la violencia como parte de la vida, podemos aprender, informarnos, construir vínculos saludables, buscar asistencia y denunciar hechos de violencia sobre todo, agregó.

Indicó que desde la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy, existe un fuerte compromiso con esa causa y se trabaja día a día para garantizar que la prevención y la educación sean herramientas accesibles para todas. Añadió que la prevención es clave para erradicar la violencia, y que contar con buena información es un derecho fundamental para toda la sociedad, especialmente para las mujeres y las jóvenes.

Por último, ponderó que la violencia no tiene cabida en nuestras vidas y el conocimiento y la prevención son las mejores herramientas para erradicarla. Es un paso hacia una vida más libre, segura y plena para todas las mujeres, concluyó.