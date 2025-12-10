El Carmen . El Circuito Provincial de Trail 2025 cerró el año con la participación de más de 700 atletas en la Ciénaga

El Trail de los diques, benefició de manera directa a la comunidad del Carmen, generando movimiento gastronómico y turístico con la participación de 700 atletas de distintos puntos del país.

Durante la premiación, el Secretario de Deporte de la Provincia, Luis Calvetti recordó la segunda edición del cierre de una temporada con mucho éxito; “el año pasado iniciamos con la presencia de 300 atletas, hoy estuvieron 700 atletas, eso marca el gran trabajo que estamos realizando, sumando al running como motor de desarrollo deportivo fundamental para Jujuy».

Luego el funcionario agradeció al municipio, al Intendente Víctor Hugo González, al Same, Policía, Defensa Civil, a todos los municipios que forman parte del circuito manteniendo al deporte como eje de gestión.

Calvetti dijo que «desde el principio la idea fue brindarle a los atletas la posibilidad de recorrer distintos circuitos, sumándose a Provincias como Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán.

El trail y estas pruebas «es turismo, esto es fomento de la economía regional, esto es salud, cultura, el deporte es la mejor plataforma y por esa razón tenemos el respaldo del Gobernador Carlos Sadir y del Ministro Normando Álvarez Garcia, de impulsar al deporte como motor de salud, de seguir creciendo con todos los municipios”, concluyó

Luego el Intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, agradeció al Gobierno de la Provincia de incluirlo en el calendario deportivo de running y permitiendole un importante movimiento económico a la región, ya que algunos competidores llegaron por la noche anterior al evento para descansar en los alrededores de nuestro departamento”.

Se corrió en todas las categorías y distancias; 5K, 10K, 21K y 35K, por toda la zona de los espejos de agua que tiene El Carmen con un clima que acompañó a lo largo de la jornada finalizando con la premiación.

Posiciones

En 5k: 11-14 años: 1) Alan Erazo. Damas: 1) Agustina López. En 15-17 años: 1) Santiago Bustamante. Damas: 1) Selena Zerpa. En 18-29 años: 1) Tomás Cruz. Damas: 1) Nina Calpanchay. En 30-39 años: 1) Franco Aguilar. Damas: 1) Nidia Luna. En 40-49 años: 1) Ángel Juárez. Damas: 1) Ariadna Impa. En 50-59 años: 1) Eduardo Herrera. Damas: 1) Olga Flores. En +60 años: 1) Jorge Moreno. Damas: 1) Alicia Rivera.

En 10k: 18-29 años: 1) Facundo Domínguez. Damas: 1) Graciela González. 30-39 años: 1) Oliver Juárez. Damas: 1) Ana Ali. 40-49 años: 1) Pablo Llampa. Damas: 1) Patricia Segovia. En 50-59 años: 1) Ariel Benítez. Damas: 1) Timotea Cruz. En +60 años: 1) Sabino Aguirre. Damas: 1) Aides González.

En 21k: En 18-29 años: 1) Franco Miranda. Damas: 1) Soledad Cañari. En 30-39 años: 1) Juan Bravo. Damas: 1) Ileana Ibarra. En 40-49 años: 1) Samuel Zerpa. Damas: 1) Herminia Zapana. En 50-59 años: 1) Domingo Lamas. Damas: 1) Mercedes Garzón. En +60 años: 1) Simón Condorí.

En 35k: En 18-29 años: 1) Damián Polo. Damas: 1) Tamara López. En 30-39 años: 1) Adrián Gaspar. Damas: 1) Luciana Mamani. En 40-49 años: 1) Matías Galván. En 50-59 años: 1) Ulrico Gruber. Damas: 1) Gabriela Bazán.