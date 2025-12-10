El Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 realizó su muestra de cierre del ciclo lectivo 2025

El Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 llevó adelante la muestra de formación profesional en el marco del cierre del ciclo lectivo 2025, mediante un emotivo encuentro que reunió a docentes, estudiantes, autoridades municipales y vecinos. La jornada se desarrolló en la Escuela N.º 1 “Marina Vilte”, del barrio Alto Comedero, y se destacó por la amplia participación y el entusiasmo de la comunidad educativa.

La muestra fue visitada por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien resaltó la importancia de la actividad, “que marca el cierre del ciclo lectivo del Centro de Formación Profesional Municipal, desarrollada en la manzana educativa de Alto Comedero, en articulación con la Escuela Marina Vilte, el nivel secundario y el Centro Cultural Jorge Cafrune; un espacio donde próximamente también funcionará la Dirección de Educación, reafirmando el compromiso y la fuerte apuesta del municipio por esta zona estratégica de la ciudad”.

En ese contexto, afirmó: “Creemos firmemente que esta zona tiene un enorme potencial y que la formación es la herramienta clave para su desarrollo. Cerramos un ciclo lectivo 2025 muy positivo, con una destacada participación tanto de docentes como de alumnos”.

Además, Altea agregó: “La demanda en educación, formación y oficios continúa siendo alta, lo que nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestras propuestas. Contamos con un gran equipo de profesionales y auxiliares municipales comprometidos en brindar un servicio de calidad a todos los vecinos”.

Por su parte la directora de Educación, Erica García, destacó “la importancia de la muestra del Centro de Formación Profesional, donde se pudo apreciar el trabajo y los conocimientos adquiridos por los alumnos en distintas áreas, como cocina en vivo, costura, electricidad, redes e internet, entre otras”.

Asimismo, remarcó que “la exposición refleja el esfuerzo de todo un ciclo de formación y demuestra cómo estas capacitaciones brindan herramientas concretas para reducir brechas sociales, promoviendo la equidad y la inclusión. Por ello, es fundamental seguir apostando a la educación como vía para mejorar la inserción laboral y potenciar el desarrollo personal y comunitario”.

Finalmente la directora del Centro de Formación Profesional Municipal N.º 1, Jorgelina León Tognetti, expresó su agradecimiento por la presencia de las autoridades municipales y por la confianza depositada en el trabajo de la institución, al tiempo que destacó que la muestra representó “el cierre de la segunda cohorte del ciclo lectivo 2025, una instancia muy significativa para todos los que formamos parte de este proyecto educativo”.

Asimismo, detalló que se recorrieron las distintas exposiciones que formaron parte de este cierre de ciclo, donde se presentaron los trabajos y aprendizajes de las capacitaciones laborales y de la formación profesional inicial. Entre las propuestas se destacaron el curso de Montador Electricista, y las capacitaciones en Introducción al Corte y Confección, Administración de Redes Sociales y Marketing Online.

También formaron parte de la muestra los cursos de Desarrollo de Emprendimientos, Organización de Eventos Gastronómicos y Electricidad, junto con la participación de los estudiantes del trayecto anual de Formación Profesional en Cocina.

En este sentido, Jorgelina Tognetti resaltó la gran participación de la comunidad educativa, con docentes, estudiantes y familias que acompañaron el cierre del ciclo, y agradeció el compromiso de todos, “donde pudimos apreciar el trabajo y el esfuerzo desarrollado durante este cuatrimestre”. Además, invitó a la comunidad a participar de la próxima instancia de inscripción, que se realizará el 23 de febrero.

En la oportunidad, también se anunció que para el próximo ciclo lectivo se incorporarán nuevas capacitaciones laborales en fuentes de energías alternativas e introducción a la cocina regional, ampliando la oferta formativa.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EcJfiHht1Wk