Alberto Bernis acompañó la asunción del gobernador de Santiago de Estero Elías Suárez

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, participó de la ceremonia de asunción del nuevo gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, reafirmando la presencia institucional de la provincia en uno de los actos políticos más relevantes de la región. El evento tuvo lugar en la Honorable Legislatura provincial.

Bernis asistió junto al vicegobernador anfitrión, Carlos Silva Neder, y al vicegobernador de Salta, Antonio Maroco, en el marco de un acompañamiento oficial que busca fortalecer el vínculo entre las provincias del Norte Grande. En nombre de Jujuy y del gobernador Carlos Sadir, destacó la importancia de mantener una agenda común de integración y desarrollo regional.

Puso en relieve los lazos que unen a las provincias del Norte grande, especialmente con Santiago del Estero, como centro de la región, refleja la fuerza, la diversidad y el empuje que compartimos quienes habitamos esta región que no deja de crecer. Desde Jujuy, reafirmamos el espíritu de hermandad entre provincias y el compromiso común por el desarrollo y el futuro de nuestros territorios, sostuvo el vicegobernador.

La ceremonia incluyó la toma de juramento del vicegobernador Silva Neder, quien inició su segundo mandato, y posteriormente el acto en el que Gerardo Zamora impuso la banda y entregó el bastón de mando a Suárez. Tras la lectura del acta, Silva Neder tomó juramento al nuevo mandatario, formalizando la asunción.