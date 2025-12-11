Extendieron la campaña de recirculación “Árboles que vuelven a brillar”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Economía Circular y con el acompañamiento de la Secretaría de Planificación y Ambiente y FM 88.5 Radio Muni, lleva adelante la campaña “Árboles que vuelven a brillar”, una iniciativa que invita a los vecinos a donar árboles y adornos navideños que ya no utilicen para darles una segunda vida durante estas fiestas. La propuesta busca fomentar prácticas de economía circular, reducir residuos y fortalecer el espíritu solidario en estas celebraciones.

La campaña se desarrollará del martes 9 al jueves 15 de diciembre. Durante esos días, los vecinos podrán acercar árboles de Navidad y decoraciones en desuso, siempre que se encuentren en buenas condiciones, a cualquiera de los puntos de acopio habilitados por el municipio: la Secretaría de Planificación y Ambiente, ubicada en Ejército del Norte 1545 (Colectora RN 9); Radio Muni FM 88.5 en el Parque San Martín, sobre avenida Córdoba 1831; y el Centro de Acopio de la Dirección de Economía Circular, en avenida Párroco Marshke 800.

Todo lo recolectado será clasificado y acondicionado para su posterior donación a instituciones, organizaciones y ONG de la ciudad, permitiendo que más espacios puedan vivir una Navidad llena de luz, unión y esperanza. Desde el municipio destacaron que la participación de la comunidad es fundamental para continuar impulsando acciones solidarias.