Prestó juramento la concejal Melina Doguino

En el marco de la segunda Sesión Especial del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, prestó juramento como concejal Sol Melina de Lourdes Doguino, que reemplaza – por ser la primer suplente- en el cargo a Keila Zequeiros, que renunció a sus últimos dos años del período 2023-2027. La flamante concejal se incorpora al bloque PTS – FITU (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

La sesión fue encabezada por el Presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, quien estuvo acompañado por el secretario parlamentario, Jorge Beller y la secretaria administrativa, Virginia Llapur.

En el transcurso de la sesión, se conformó la comisión de Juicio Político, Juris, Reclamos, Peticiones y Poderes, encargada de certificar la validez de los títulos presentados para avanzar con la toma de juramento.

Finalizada la sesión, la concejal Melina Doguino destacó: «La verdad que estoy muy contenta de estar acompañando a mi compañera Keila Zequeiros, creo que se viene una etapa importante, donde la Izquierda va a representar a mucha juventud, a las mujeres, la educación. Todos los reclamos van a estar fortalecidos, los que se expresan en las calles también van a estar representados”.

Asimismo, la concejal avizoró para su gestión «continuar con la agenda del bloque, porque dentro de un mismo partido compartimos un proyecto que justamente lo fortalecemos, tanto acá en el Concejo como en la Legislatura”.

Por último, Melina Doguino remarcó: “Personalmente me interesa mucho lo que es la cultura y la educación, así que seguramente trabajaré por ese lado».