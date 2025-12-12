Cultura. Caminantes y caravaneros de la montaña: la exposición de Juan Carlos Entrocassi

El Centro Cultural Culturarte presenta una exposición que captura la esencia de quienes recorren las rutas andinas, transformando sus historias en narrativa visual a través de la obra de Juan Carlos Entrocassi.

Caminantes y caravaneros de la montaña honra los relatos de migración, resistencia y conexión profunda que existe entre los pueblos y el territorio andino. Entrocassi propone un diálogo donde la montaña se convierte en testigo y protagonista de vidas en movimiento, explorando narrativas que emergen desde la geografía jujeña.

El Ministerio de Cultura y Turismo respalda esta iniciativa como expresión de su compromiso con la visibilización de expresiones artísticas que dialoguen con la identidad cultural de Jujuy.

Una invitación a descubrir qué voces y paisajes aguardan en esta muestra que celebra quienes hacen de la montaña su camino.