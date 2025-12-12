Noticias de Jujuy

Cultura. Caminantes y caravaneros de la montaña: la exposición de Juan Carlos Entrocassi

Jujuy
Caminantes y caravaneros de la montaña: la exposición de Juan Carlos Entrocassi

El Centro Cultural Culturarte presenta una exposición que captura la esencia de quienes recorren las rutas andinas, transformando sus historias en narrativa visual a través de la obra de Juan Carlos Entrocassi.

Caminantes y caravaneros de la montaña honra los relatos de migración, resistencia y conexión profunda que existe entre los pueblos y el territorio andino. Entrocassi propone un diálogo donde la montaña se convierte en testigo y protagonista de vidas en movimiento, explorando narrativas que emergen desde la geografía jujeña.

El Ministerio de Cultura y Turismo respalda esta iniciativa como expresión de su compromiso con la visibilización de expresiones artísticas que dialoguen con la identidad cultural de Jujuy.

Una invitación a descubrir qué voces y paisajes aguardan en esta muestra que celebra quienes hacen de la montaña su camino.

También podría interesarte
Jujuy

Ballet Juventud Prolongada brilló en Buenos Aires tras ser galardonado con el Martín…

Jujuy

Asumieron las nuevas autoridades de la Asociación del Personal de la Legislatura…

Jujuy

Restricción de tránsito por trabajos de EJESA en barrio Ciudad de Nieva

Jujuy

Visita educativa del Parque Botánico Municipal al Hospital Materno Infantil

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.