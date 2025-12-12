Noticias de Jujuy

Entrega de certificaciones a CAPS que acompañan la lactancia

En el Salón Éxodo del Cabildo, se llevó a cabo la entrega de certificaciones provinciales a 66 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y a 39 referentes de Lacta Jujuy, estrategia destinada a promover y acompañar la lactancia materna en todo el territorio. En total, 452 trabajadores de la salud aprobaron la instancia formativa, consolidando el compromiso institucional con el fortalecimiento de la lactancia y la crianza respetuosa.

La coordinadora de Gestión Gubernamental y referente de la estrategia Lacta Jujuy, Luciana González Berrios, destacó el alcance provincial del programa y el rol central de los equipos de salud en el acompañamiento a las familias.

“En esta oportunidad estamos certificando a 66 CAPS de San Salvador, Palpalá y Alto Comedero, y también a 39 referentes LACTA, agentes sanitarios que brindarán respuesta territorial desde el primer nivel de atención a las demandas de la población en cuanto a lactancia”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de la articulación interinstitucional y agregó que “es fundamental llegar a los equipos y unificar criterios, no solo en APS, sino también en las maternidades. Desde la estrategia articulamos con distintas direcciones del Ministerio de Salud para optimizar el abordaje y sensibilizar sobre el acompañamiento y la mirada integral de la crianza.”

Finalmente, González Berrios enfatizó que la lactancia debe ser entendida como una política pública de salud y señaló que “nuestra mirada debe trascender lo meramente nutritivo. Apostar por la lactancia es apostar por la salud de toda la comunidad y de las familias jujeñas”.

