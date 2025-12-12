Policía y Fiscalía reafirman su compromiso contra el narcomenudeo

La Brigada de Narcotráfico de la Policía de Jujuy en un fuerte operativo con respaldo del Ministerio de Seguridad y participación de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, desmanteló una importante red de distribución de estupefacientes en Palpalá este jueves 11 de diciembre.

La acción se desarrolló simultáneamente en al menos siete domicilios de esa ciudad, principalmente en el Barrio San José, como resultado de una exhaustiva investigación que buscaba desarticular la venta y acopio de drogas al menudeo.

Este procedimiento masivo subraya la firme propuesta de la Jefatura de Policía de intensificar la lucha contra este delito, garantizando el apoyo interinstitucional para llevar a los responsables ante la justicia.

El procedimiento se realizó a horas de la tarde, dando cumplimiento a Órdenes de Allanamiento emitidas por la justicia interviniente. Los efectivos de seguridad irrumpieron en varios inmuebles, logrando la detención en flagrancia de cinco personas con edades comprendidas entre 26 y 39 años.

El operativo fue coordinado con la Agente Fiscal Dra. Angélica Soliz y el Ayte. Fiscal Dr. Máximo Pardiñas, de la Unidad Especializada en Narcomenudeo.

Como resultado de los allanamientos, se incautó un total de 252 gramos de pasta base/clorhidrato de cocaína (incluidos 23 envoltorios y vestigios), 25,6 gramos de marihuana y 13 plantines de la misma sustancia.

Se secuestraron también numerosos elementos vinculados a la actividad ilícita, balanzas de precisión, recortes de polietileno para fraccionamiento, 19 teléfonos celulares, más de $1.100.000 en efectivo y vehículos.

Además, se detectó una situación especialmente grave donde se encontró droga oculta en el pañal de un menor, hijo de una de las investigadas, demostrando el nivel de peligrosidad de las maniobras realizadas por los delincuentes.

Finalmente, los sujetos detenidos, de quienes se preservan las identidades por razones procesales, quedaron alojados en la Base de la Brigada de Narcotráfico de Palpalá a disposición de la Unidad Especializada en Narcomenudeo.

En tanto, las autoridades trabajan activamente para dar con el paradero de un sexto implicado, que se encuentra prófugo y cuya captura es inminente.

La Policía de Jujuy ratificó que continuará trabajando en esta línea de acción, con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad y dar un golpe contundente a las estructuras del narcomenudeo que operan en la provincia.