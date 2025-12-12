Políticas públicas. El CES-Hospital Snopek fue acreditado como «Hospital Amigo de la Lactancia»

La institución pública provincial cumple con los requisitos y lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que el CES-Hospital Snopek de Alto Comedero recibió recientemente la acreditación oficial como “Hospital Amigo de la Lactancia”, reconocimiento de enorme importancia para la provincia, luego de cumplir exitosamente con diferentes instancias de trabajo, capacitaciones y evaluaciones durante más de dos años.

“Estamos inmensamente felices por esta noticia. Dentro del Plan Estratégico de Salud, la lactancia es un pilar fundamental pensando a futuro con mejor calidad de vida para las familias jujeñas. Que el Hospital Snopek junto a su Maternidad Josefina Scaro cuenten con acreditación oficial como Hospital Amigo de la Lactancia es un logro inmenso para la provincia, siendo primer hospital de la red pública con este carácter, cumpliendo con estándares de Salud Prenatal y Nutrición de Nación e internacionales que propone UNICEF”, explicó la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Claudia Castro.

Por su parte, la directora del CES-Hospital Snopek, Paola Rondón, remarcó que “con mucho orgullo recibimos esta certificación, gracias a un enorme trabajo y compromiso de nuestros equipos, que permite especialmente aunar los esfuerzos para el inicio de vida con respecto a la nutrición y a la alimentación, acompañando la lactancia de manera integral”.

En tanto, la oficial de salud y nutrición de UNICEF-Argentina, Verónica Risso Patrón, indicó que “este es un momento muy importante para la provincia luego de un trabajo de varios años. Junto al Hospital Snopek que es ahora Hospital Amigo de la Lactancia, acompañamos la certificación de diferentes espacios Amigos de la Lactancia en Jujuy, reconocimiento que da cuenta del compromiso de la provincia con la lactancia, tanto desde Salud como desde Educación y los Municipios”.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II que fortalece la accesibilidad y la descentralización de los servicios, asegurando los cuidados desde el nacimiento con acompañamiento integral y con la oportunidad que representa la lactancia exclusiva en lo posible hasta los 6 meses de vida, el trabajo del CES-Hospital Snopek constituye un compromiso con la comunidad por una salud pública con máximos estándares de excelencia, involucrando a equipos asistenciales y no asistenciales de Maternidad, Nutrición, Administración, Gestión de Pacientes y Seguridad, entre otras.

En el mes de noviembre, el CES-Snopek cumplió con la evaluación externa realizada por evaluadoras acreditadas por Nación de las provincias de Salta y de Catamarca, cuyos resultados culminaron con la acreditación efectiva.

La calidad de Hospital Amigo de la Lactancia impacta en la población por la importancia de preservar la salud de las personas gestantes y en puerperio, mientras mantiene a los equipos clínicos y no clínicos capacitados sobre los lineamientos de lactancia y permite la actualización de los efectores siento a su vez referencia para todo el país en el marco de las leyes de Protección de la Lactancia, Parto Respetado y 1000 Días.