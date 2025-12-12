Noticias de Jujuy

¿Qué hago en Jujuy?: un viaje literario entre la reflexión y el encuentro

El próximo viernes, la Casa de las Letras se convertirá en escenario para la presentación del libro «¿Qué hago en Jujuy?» de la escritora Patricia Cristina Monzón, una invitación a explorar historias, reflexiones y encuentros en el corazón de la provincia.

Patricia Cristina Monzón, nacida en la Ciudad de Buenos Aires en 1963, es Ingeniera Electrónica de la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología y posee estudios en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires. Desempeña su labor como Profesora de Física I y es una creadora que ha encontrado en la escritura, la música y el movimiento sus formas de expresión. Su pasión por cantar, bailar y crear la ha llevado a explorar nuevas geografías y experiencias, incluyendo su vínculo con Jujuy, que se materializa ahora en este libro.

El Ministerio de Cultura y Turismo acompaña esta iniciativa como parte de su compromiso con la promoción de la literatura y los espacios de encuentro que permiten a la comunidad conectar con las voces de escritores que reflexionan sobre el territorio y la identidad jujeña.

Una invitación abierta a todos: descubre qué historias Patricia Monzón tiene para contar sobre Jujuy.

