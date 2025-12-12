TREN SOLAR SALE EL DOMINGO . El Tren Solar de la Quebrada inicia su período anual de mantenimiento para garantizar un servicio sostenible

Del 15 de diciembre al 1 de enero 2026 inclusive, el tren solar realizarán tareas de mantenimiento, retomando su operación habitual el viernes 2 de enero.

El Tren Solar de la Quebrada ingresa en su período programado de mantenimiento preventivo y revisión integral. Desde el 15 de diciembre hasta el 1 de enero inclusive, tiempo en el que no se brindará servicio, mientras se desarrollan trabajos esenciales para asegurar su funcionamiento óptimo.

Durante estas semanas, el equipo técnico especializado del Tren Solar llevará adelante tareas clave que incluyen la revisión completa del sistema de baterías, el chequeo y calibración de sistemas eléctricos, el control y mantenimiento de frenos, suspensión y componentes de seguridad, la inspección del sistema de tracción y motores eléctricos, ajustes en el sistema de confort interior —como climatización, mecanismos de accesibilidad y comunicación a bordo— y el mantenimiento del trazado ferroviario.

A estas tareas se suma un proceso profundo de mantenimiento interior, que incluye limpieza integral de las unidades, reacondicionamiento de butacas, pulido de superficies, verificación de ventana panorámicas y puesta a punto del espacio interior para mejorar la comodidad de los pasajeros. Este trabajo cobra especial relevancia luego de un año en el que la cantidad de visitantes superó ampliamente las expectativas, consolidando al Tren Solar de La Quebrada como una de las experiencias turísticas más elegidas de la Quebrada.

La realización de estos trabajos resulta fundamental porque permite preservar la seguridad de los pasajeros y mantener la vida útil de unidades que operan con una tecnología única en el país; y así, garantizar la eficiencia energética y la autonomía, que distinguen al Tren Solar, reduce la posibilidad de fallas inesperadas durante los meses de mayor demanda turística y asegura la protección de la infraestructura ferroviaria que atraviesa un corredor cultural declarado Patrimonio de la Humanidad.

El mantenimiento programado refuerza el compromiso del proyecto con la sostenibilidad, la excelencia operativa y el cuidado del entorno y de las comunidades de la Quebrada.

El Tren Solar retomará su operación habitual a partir del viernes 2 de enero, listo para iniciar la temporada de verano y recibir a los visitantes que deseen recorrer la Quebrada de una manera innovadora, silenciosa y respetuosa con el paisaje.