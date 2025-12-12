Visita educativa del Parque Botánico Municipal al Hospital Materno Infantil

En el marco de sus acciones de vinculación comunitaria y promoción de la educación ambiental, el Parque Botánico Municipal Barón Schuell llevó adelante una actividad en las salitas Amarilla, Naranja y Verde del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, destinada a niñas y niños que se encuentran en proceso de internación.

Durante la jornada, el equipo del parque presentó las principales líneas de trabajo y propuestas educativas que se desarrollan a lo largo del año. A través de juegos, imágenes, huellas, lupas, rompecabezas, sonidos de animales y la observación del ‘hotel de insectos’, se generó un espacio lúdico y participativo orientado a despertar curiosidad, brindar acompañamiento y promover el bienestar de los pacientes pediátricos.

La actividad contó con la presencia de dos personajes emblemáticos del Parque Botánico: el Tucán y la Comadreja, mediante los cuales se abordaron contenidos sobre el rol ambiental de estas especies y su importancia dentro del ecosistema de las Yungas.

Como cierre del encuentro, cada niño y niña recibió un ta-te-tí de animales, elaborado especialmente para acompañar su estadía en el hospital a través de un juego didáctico y recreativo.